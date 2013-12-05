Штурм на Банковой: Корчинский бежал в Россию, а полковник "Беркута" мог быть провокатором - СМИ

5 декабря 2013, 09:12

К штурму Администрации Президента протестующих мог призывать полковник милиции.

В Сети появляются все новые подробности штурма Администрации Президента на Банковой в воскресенье, 1 декабря.

По информации СМИ, лидер радикальной организации "Братство" Дмитрий Корчинский, которого подозревают в причастности к провокациям во время штурма, уехал в Россию, а среди одного из призывающих идти на штурм "Беркута" был один из руководителей столичных "беркутовцев". Сам он на связь не выходит.

Об этом стало известно из надежных источников, передает ТСН.

В свою очередь, в МВД о причастности Корчинского к организации провокаций говорят неохотно. Так, заместитель министра МВД Виктор Дубовик пообещал дать оценку действиям Корчинского.

Кроме того, на одном из видео, которое было снято во время штурма Банковой усатый мужчина, который громко призывает людей ехать трактором на правоохранителей, очень похож на полковника милиции, заместителя руководителя столичного "Беркута" Сергея Кусюка.

В милиции комментировать эту схожесть не стали, ответив, что подробности предоставят после расследования событий вокруг президентской администрации.

"Мы слышали эту команду: "Присесть на месте". И они садились на корточки. Вы знаете в тюрьмах на этапе так сидят. Их сидело 10-15 человек и это визуально была команда скорее всего для солдат, чтобы их не трогать", - считает свидетель тех кровавых событий Андрей Гришук.

Напомним, 1 декабря во время штурма на Банковой были задержаны девять человек, которые вроде бы и провоцировали стычки. Хотя свидетели тех событий, и сегодня заявляют - взяли не тех.

Как сообщал ранее "Главред", бульдозер, который штурмовал "Беркут" возле Администрации Президента на Банковой, нашли на выезде из Киева с порезанными колесами и разбитыми фарами.

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штурм провокации Банковая администрация президента Корчинский
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