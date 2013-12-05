Сегодня в Киеве начинается заседание ОБСЕ: главная тема - Евромайдан

В Киеве 5-6 декабря будет проходить 20-е министерское заседание ОБСЕ, которое станет кульминационным в председательстве Украины в этой организации.

В заседании ОБСЕ примут участие делегации высокого уровня 57-ми государств-участников ОБСЕ, 11-ти государств-партнеров по сотрудничеству ОБСЕ, руководители институтов ОБСЕ, представители таких международных организаций как ООН, Совет Европы, НАТО, СНГ и других.

Среди главных вопросов повестки дня ОБСЕ - протесты в Украине против власти, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Важное место в рамках Министерского заседания ОБСЕ занимать также тематика укрепления принципов верховенства права и обеспечения основных прав и свобод человека, утверждение толерантности и недискриминации, защиты прав журналистов, борьбы с транснациональными угрозами.

Ранее в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили обеспокоенность избиением представителей СМИ, которое произошло в ходе акции протеста возле Администрации Президента на Банковой 1 декабря.

"Я особенно обеспокоена тем, что в большинстве случаев, несмотря на пресс-идентификации, журналисты подвергались насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Применение насилия по отношению к журналистам недопустимо", - отметила представитель по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

Представители ОБСЕ также написали письмо украинскому министру иностранных дел Леониду Кожаре. Они призывают украинскую власть прекратить применение насилия по отношению к мирным гражданам и начать расследование в отношении тех, кто атаковал журналистов.

Между тем сегодня, 5 декабря, у здания Международного выставочного центра в Киеве, где открывается форум ОБСЕ, проходит акция в поддержку журналистов, избитых бойцами спецподразделения "Беркут" на улице Банковой 1 декабря.

Напомним, утром 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в Киеве, избив при этом 35 митингующих.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие 800 тыс. чел.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.

При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.