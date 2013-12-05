Оппозиция снова заблокировала трибуну Рады

Сегодня, 5 декабря, представители оппозиционных партий снова заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Сейчас там находится около 30 нардепов, передает УНИАН

В частности, за трибуной стоят депутаты от "Батькивщины" Сергей Соболев и Виталий Ярема.

В президиуме находится депутат от "Батькивщины" Владимир Яворивский.

Рабочее место председателя парламента Владимира Рыбака депутаты накрыли Государственным флагом Украины.

В то же время в сессионном зале находятся представители всех фракций. Однако их пока всего не более 100.

Напомним, 4 декабря нардепы от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады, поэтому Владимиру Рыбаку пришлось сразу же закрыть заседание парламента после его открытия.

"Главред" ранее сообщал, что 3 декабря Рада провалила отставку Азарова. За недоверие правительству Николая Азарова проголосовали 186 нардепов при минимально необходимых 226-ти.