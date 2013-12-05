Оппозиция снова заблокировала трибуну Рады

В сессионном зале также находятся не более 100 представителей всех фракций.
Сегодня, 5 декабря, представители оппозиционных партий снова заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Сейчас там находится около 30 нардепов, передает УНИАН
В частности, за трибуной стоят депутаты от "Батькивщины" Сергей Соболев и Виталий Ярема.
В президиуме находится депутат от "Батькивщины" Владимир Яворивский.
Рабочее место председателя парламента Владимира Рыбака депутаты накрыли Государственным флагом Украины.
В то же время в сессионном зале находятся представители всех фракций. Однако их пока всего не более 100.
Напомним, 4 декабря нардепы от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады, поэтому Владимиру Рыбаку пришлось сразу же закрыть заседание парламента после его открытия.
"Главред" ранее сообщал, что 3 декабря Рада провалила отставку Азарова. За недоверие правительству Николая Азарова проголосовали 186 нардепов при минимально необходимых 226-ти.