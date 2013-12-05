Разгон Евромайдана планировали заранее, приказ отдали сверху - Гриценко

Жестокий разгон Евромайдана в Киеве 30 ноября был запланирован заранее, а приказ об атаке на митингующих отдавался сверху.

Об этом в своем блоге написал нардеп от "Батькивщины" Анатолий Гриценко, сообщает "Украинская правда".



"Этой ночью мне передали записи радиообмена командиров "Беркута" во время ночного штурма Майдана 30 ноября. Из радиообмена ясно, что это было заранее спланированное нападение, с четкой координацией действий отдельных групп спецподразделения", - отметил политик.

"Команды, доклады, характерные голоса - все это может помочь следствию воссоздать картину преступления, определить поименно руководителей и отдельных исполнителей преступного приказа", - считает Гриценко.

"Записи мной переданы разным людям для сохранения в разных местах. О факте их получения я сразу же сообщил: с трибуны Майдана, около 2:30 ночи", - также сказал депутат и заметил, что намерен передать записи в Генпрокуратуру.

"Я тоже не доверяю нынешней Генеральной прокуратуре, но завтра все же официально пошлю Виктору Пшонке копию этих файлов. Возможно, они у него есть, не знаю. Захочет - использует в ходе следствия. Хотя я уверен, следствие объективным сейчас не будет (ключевое слово - "сейчас" ). Почему? Потому что приказ "Беркуту" отдавали сверху. С высокого верха", - добавил Гриценко.

Напомним, представители власти, в частности, Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров, заявляли, что по факту разгона Евромайдана будет проведено расследование, и все виновные будут наказаны.

В то же время, вчера премьер Азаров заявил, что на Евромайдане в субботу разгоняли не студентов, а провокаторов.