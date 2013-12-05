Рыбак не смог открыть Раду: депутаты не пришли на работу

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак не смог сегодня открыть заседание парламента из-за недостаточного количества присутствующих в сессионном зале депутатов.

В зале Рады зарегистрировались только 220 народных депутатов. При этом для принятия законопроектов необходимо, минимум, 226 голосов, пишет УНИАН.

Рыбак попросил депутатов вновь зарегистрироваться, поскольку допустил, что кто-то из них просто не успел этого сделать.

Однако со второго раза зарегистрировались еще меньше депутатов - 214.

"Поэтому возможности проведения заседания сессии нет", - сказал Рыбак.

Таким образом, он даже не открыл сегодняшнее заседание.

Рыбак также добавил, что парламент должен продолжить работу завтра в 10.00. Он пригласил руководителей фракций к себе на совещание.

В настоящее время народные депутаты из всех фракций все еще частично находятся в сессионном зале.

Депутаты от "Свободы" проводят совещание возле своих рабочих мест.

Напомним, сегодня, 5 декабря, депутаты от оппозиции вновь заблокировали трибуну и президиум парламента.