Рыбак не смог открыть Раду: депутаты не пришли на работу

Парламент должен продолжить работу завтра в 10.00.
Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак не смог сегодня открыть заседание парламента из-за недостаточного количества присутствующих в сессионном зале депутатов.
В зале Рады зарегистрировались только 220 народных депутатов. При этом для принятия законопроектов необходимо, минимум, 226 голосов, пишет УНИАН.
Рыбак попросил депутатов вновь зарегистрироваться, поскольку допустил, что кто-то из них просто не успел этого сделать.
Однако со второго раза зарегистрировались еще меньше депутатов - 214.
"Поэтому возможности проведения заседания сессии нет", - сказал Рыбак.
Таким образом, он даже не открыл сегодняшнее заседание.
Рыбак также добавил, что парламент должен продолжить работу завтра в 10.00. Он пригласил руководителей фракций к себе на совещание.
В настоящее время народные депутаты из всех фракций все еще частично находятся в сессионном зале.
Депутаты от "Свободы" проводят совещание возле своих рабочих мест.
Напомним, сегодня, 5 декабря, депутаты от оппозиции вновь заблокировали трибуну и президиум парламента.