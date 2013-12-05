Азаров рассказал об экстремистах на Евромайдане и предложил переговоры

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что в протестах на Евромайдане участвуют экстремистские силы, которые причастны к захвату административных зданий в Киеве.

Об этом он заявил, выступая на министерском заседании ОБСЕ в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Среди протестующих есть экстремистские силы, и эти экстремистские силы проводят сейчас линию на захват государственных учреждений и зданий. Ими захвачено здание мэрии, блокирована работа Администрации президента Украины, правительства и нашего парламента", - отметил глава Кабмина.

Вместе с тем, он заявил, что ситуация вокруг протестов должна решаться путем переговоров.

"Мы говорим тем, кто этим занимается – они нарушают закон, это не европейский путь развития, и мы призываем, что все вопросы должны решаться за столом переговоров", - добавил Азаров.

Напомним, ранее Азаров заявлял, что ночью 30 ноября "Беркут" разгонял на Евромайдане не студентов, а "провокаторов".

Участники массовых акций протеста, напомним, требуют досрочных выборов и отставки власти. Вместе с тем на последнем заседании ВР оппозиции не удалось отправить Кабмин Азарова в отставку.