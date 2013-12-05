Полковник "Беркута" опроверг все обвинения и рассказал, где он был во время штурма на Банковой

Полковник милиции Сергей Косюк, который якобы был одним из провокаторов столкновений возле Администрации Президента в воскресенье 1 декабря, опровергает все подозрения.

По его словам, во время штурма он находился в Кабинете министров, передает ТСН.

"Это был не я. В то время я был в Кабинете министров", - заявил Косюк.

При этом его коллеги, в частности, заместитель начальника ГУ МВД Украины в г. Киев Петр Федчук подтвердил слова Косюка, что полковник был в правительстве.

"Я подтверждаю, что он нес службу во дворе Кабмина в форменной одежде, где его видел весь личный состав "Беркута", других подразделений и в том числе работники Кабмина", - сказал он.

Коллеги Косюка также говорят, что ни милиции, ни "Беркуту" не в чем оправдываться перед людьми.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на видео видно полковника милиции Сергея Косюка, который якобы подстрекал митингующих идти штурмом на Администрацию Президента.

Напомним, утром 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в Киеве, избив при этом 35 митингующих.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие 800 тыс. чел.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.

При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

видео: ТСН