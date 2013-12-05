Суд запретил Евромайдану блокировать Кабмин: активистам зачитали постановление

В четверг, 5 декабря, государственный исполнитель зачитал митингующим под Кабмином активистам Евромайдана решение суда о запрете блокирования здания правительства, которое вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как сообщает "ЛИГАБизнесИнформ", исполнитель озвучил решение суда через громкоговоритель перед митингующими, собравшимися под зданием Кабмина.

Напомним, накануне в Государственной исполнительной службе заявили, что в четверг будут зачитаны судебные решения о запрете блокирования зданий Кабмина и КГГА.

В службе отмечали, что исполнение решения суда не предусматривает принудительных действий со стороны власти.

Напомним, что здание Кабмина активисты Евромайдана блокировали, начиная с понедельника. Вместе с тем, все входы в здание заблокировать не удалось, и заседание правительства в среду состоялось.

В то же время, премьер Николай Азаров обвинил в экстремизме активистов, заблокировавших Кабмин и занявших здание КГГА.