Уволить за разгон Евромайдана может только Янукович - регионал

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что отправлять ли кого-либо в отставку за жесткий разгон мирных демонстраций - решит Президент Виктор Янукович.

Нардеп считает необдуманными заявления о возможности отставок, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Возможности отставок и всего остального определяет Президент в нашем государстве. Он поручил и создал соответствующие комиссии, эти комиссии работают… Как только Президент вернется в страну, ему доложат те наработки, которые сделаны этими комиссиями, и по результатам этих наработок Президент будет принимать то или иное решение".

Он добавил, что все остальное - лишь домыслы.

По словам Ефремова, представителям большинства и оппозиции в Верховной Раде пока удалось "достичь контакта", сообщает УНН.

"Это даже не переговоры, а консультации. Они будут продолжены. И в результате этих консультаций вырисовывается картина, как мы дальше будем двигаться", - отметил политик.

Позиция большинства заключается в том, что не следует сейчас обострять ситуацию в стране, говорит регионал.

Напомним, сегодня, 5 декабря, депутаты от оппозиции вновь заблокировали трибуну и президиум парламента.

Рыбак не смог начать работу Рады, так как на заседание пришло только 214 депутатов, при необходимых 226.