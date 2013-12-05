Азаров назвал единственный путь смены власти и сказал, что понимает Евромайдан

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что понимает мотивы участников массовых протестов на Евромайдане, но отметил, что единственным путем смены власти в Украине должны быть выборы.

Об этом глава правительства сказал во время заседания Совета министров ОБСЕ в Киеве, сообщает УНИАН.

"Акция протеста - нормальное явление для демократии, которая развивается, когда люди недовольны решением правительства или недовольны другими проблемами, выходят на улицы и выражают протест", - считает Азаров.

Он также заверил, что "мы с пониманием относимся к тому, что, по большому счету", протесты были связаны с решением о паузе в подготовке подписания и заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Они находят понимание у нас. Мы будем делать все, чтобы эти протесты носили мирный характер", - пообещал премьер.

В то же время, он возмутился тем, что политики, по его мнению, принуждают к протестам граждан и используют акции как средство для борьбы против власти. "Я подчеркиваю - законной власти и законно избранного Президента, законно избранного парламента", - заявил Азаров.

Также он напомнил, что представители ОБСЕ были наблюдателями на выборах - и президентская, и парламентская кампании получили от них достаточно высокую оценку.

"Мы за то, чтобы вопрос власти разрешался исключительно на выборах", - заявил Азаров.

Напомним, участники Евромайдана в Киеве после приостановки евроинтеграции и жестокого разгона "Беркутом" акции протеста на Майдане Независимости требуют отставки власти, в частности, Кабмина Азарова.

Вместе с тем, Рада на этой неделе отказалась голосовать за отставку правительства.