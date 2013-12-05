Милиция дала Евромайдану 5 дней для разблокирования Кабмина

У митингующих есть 5 дней, чтобы разблокировать Кабинет министров Украины.

Об этом заявил и.о. начальника ГУ МВД в г. Киеве Валерий Мазан, ссылаясь на решение суда, передает УНИАН.

По его словам, что по истечении этого срока милиция будет принимать меры относительно блокирования здания. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, исполнитель озвучил решение суда через громкоговоритель перед митингующими, собравшимися под зданием правительства.

"Есть пять дней на апелляцию, - зачитывая решение, сказал исполнитель.

Митингующие отреагировали на это сообщение криками: "Ганьба! Ганьба!".

Как известно, 4 декабря Госисполслужба сообщила, что объявит участникам протестов о решениях суда относительно заблокированных и захваченных административных зданий.

Сегодня, 5 декабря, государственный исполнитель зачитал митингующим под Кабмином активистам Евромайдана решение суда о запрете блокирования здания правительства, которое вступает в силу с сегодняшнего дня.

В четверг, премьер Николай Азаров заявил, что к захвату зданий в Киеве причастны экстремисты.

фото: ЛигаБизнесИнформ

