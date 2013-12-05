Оппозиция предлагает ликвидировать "Беркут", регионалы против

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о ликвидации спецподразделения МВД "Беркут".

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, пишет УНИАН.

"Только что в парламенте зарегистрирован закон о ликвидации "Беркута" и о лишении социальных и воинских званий всего начальственного и рядового состава этого бесчестного милицейского подраздела", - заявил Яценюк.

Отвечая на вопрос, какие перспективы принятия данного законопроекта в парламенте, Яценюк сказал: "Очень большие в том случае, если дальше будет развиваться ситуация так, как она сегодня есть, если дальше мы будем бороться, и акция Майдана будет расширяться".

По его словам, в таком случае "это даст возможность принять не только данный закон, но и отправить правительство в отставку и объявить досрочные президентские и парламентские выборы".

Между тем, лидер регионалов Александр Ефремов отметил, что ликвидировать спецподразделение МВД "Беркут" нецелесообразно.

По словам Ефремова, любое уважающее себя государство имеет спецподразделения, "обученные работать в условиях, когда решение принимается в течение 1-2 секунд".

Регионал также заявил, что для того, чтобы найти и обучить таких людей, государство тратит колоссальные средства.

"На популизме можно сегодня сказать, что, давайте, мы всех разгоняем, но завтра мы тогда останемся абсолютно голыми перед фактом, когда террористическая угроза в нашем государстве будет реальной", - сказал Ефремов.

Кроме того, он выразил мнение, что отход оппозиции от своих прямых обязанностей, в частности от консультаций за "круглым столом", говорит о том, что они "пошли по пути нагнетания экстремизма в обществе".

В то же время на сайте парламента пока нет информации о регистрации законопроекта о ликвидации спецподразделения "Беркут".

Напомним, ранее регионал Александр Ефремов заявил, что отправлять ли кого-либо в отставку за жесткий разгон мирных демонстраций - решит Президент Виктор Янукович.