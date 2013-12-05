Оппозиция назвала условия переговоров с властью: отставки и аресты

Никаких переговоров на уровне руководителей фракции не будет, так как в ПР нет людей, которые принимают решения.
Пока не будет отставок и арестов виновных в избиении людей и освобождения задержанных мирных демонстрантов Евромайдана, оппозиция не будет вести никаких переговоров с властью.
Об этом заявил лидер фракции Батькивщина Арсений Яценюк, пишет ЛигаБизнесИнформ.
По его слвоам, нынешний политический кризис не является парламентским.
"Это общеукраинский политический и экономический кризис, и поэтому парламентскими методами его решить невозможно. Не здесь принимаются решения", - сказал он.
Оппозиционер также напомнил, что в парламенте уже пытались решить вопрос освобождения Юлии Тимошенко и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Никто из членов Партии регионов ничего не решает в стенах Верховной Рады", - сказал он.
Он также отметил, что не может быть никаких переговоров на уровне руководителей фракции, так как в Партии регионов нет людей, которые принимают решения.
"Что касается переговоров в целом - эта дискуссия даже вестись не может до того момента, пока не будет отправлено в отставку правительство, пока не будут арестованы те, кто бил наших детей, а именно сотрудники подразделения "Беркут", и до того момента, пока не будет выпущен каждый активист, который незаконно сейчас содержится в СИЗО", - сказал он.
Яценюк также отметил, что ключевыми требованиями также остаются требования досрочных президентских и парламентских выборов.
Напомним, ранее лидер ПР заявил, что представителям большинства и оппозиции в Верховной Раде пока удалось "достичь контакта".
Он также заявил, что отправлять ли кого-либо в отставку за жесткий разгон мирных демонстраций может только Президент Виктор Янукович.
Напомним, ранее сегодня, 5 декабря, государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабмина и КГГА судебное постановление о запрещении блокирования здания Кабмина и Киевсовета препятствования деятельности правительства.