Оппозиция назвала условия переговоров с властью: отставки и аресты

Пока не будет отставок и арестов виновных в избиении людей и освобождения задержанных мирных демонстрантов Евромайдана, оппозиция не будет вести никаких переговоров с властью.

Об этом заявил лидер фракции Батькивщина Арсений Яценюк, пишет ЛигаБизнесИнформ.

По его слвоам, нынешний политический кризис не является парламентским.

"Это общеукраинский политический и экономический кризис, и поэтому парламентскими методами его решить невозможно. Не здесь принимаются решения", - сказал он.

Оппозиционер также напомнил, что в парламенте уже пытались решить вопрос освобождения Юлии Тимошенко и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Никто из членов Партии регионов ничего не решает в стенах Верховной Рады", - сказал он.

Он также отметил, что не может быть никаких переговоров на уровне руководителей фракции, так как в Партии регионов нет людей, которые принимают решения.

"Что касается переговоров в целом - эта дискуссия даже вестись не может до того момента, пока не будет отправлено в отставку правительство, пока не будут арестованы те, кто бил наших детей, а именно сотрудники подразделения "Беркут", и до того момента, пока не будет выпущен каждый активист, который незаконно сейчас содержится в СИЗО", - сказал он.

Яценюк также отметил, что ключевыми требованиями также остаются требования досрочных президентских и парламентских выборов.

Напомним, ранее лидер ПР заявил, что представителям большинства и оппозиции в Верховной Раде пока удалось "достичь контакта".

Он также заявил, что отправлять ли кого-либо в отставку за жесткий разгон мирных демонстраций может только Президент Виктор Янукович.

Напомним, ранее сегодня, 5 декабря, государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабмина и КГГА судебное постановление о запрещении блокирования здания Кабмина и Киевсовета препятствования деятельности правительства.