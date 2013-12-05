Драки на Евромайдане: больше 400 человек в больницах и 14 задержанных

После стычек во время акций протеста на Евромайдане в Киеве в больницы попали более 400 человек. Открыто 64 уголовных производства, 14 человек задержано.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров, пишет УНИАН.

"В период с 24 ноября по 3 декабря органами внутренних дел открыто 64 уголовных производства относительно событий во время акций протеста, которые занесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказал он.

Также представитель МВД сообщил, что в киевских больницах находятся 412 граждан, которые получили травмы во время столкновений в центре столицы, более 220 из них - сотрудники правоохранительных органов.

В то же время, Татаров отметил, что по подозрению в совершении правонарушений задержано 14 человек.

Вместе с тем, он опроверг информацию о пропавших без вести в результате стычек, в частности. во время разгона Евромайдана 30 ноября. "На сегодняшний день у нас нет такой информации, в органы внутренних дел по этому поводу никто не обращался", - сказал Татаров.

Он призвал граждан, чьи родственники или близкие исчезли, обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Напомним, во время акций протеста в столице произошло несколько стычек. В частности, ночью 30 ноября был жестоко разогнан Евромайдан, а 1 декабря часть митингующих штурмовала здание Администрации Президента: смотрите видео.