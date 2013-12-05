Из-за разгона Евромайдана против "беркутовцев" открыли три уголовных дела

Против сотрудников правоохранительных органов открыто три уголовных производства.
После стычек с митингующими Евромайдана в Киеве прокуратура открыла против сотрудников правоохранительных органов три уголовных производства.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Юрий Ударцов во время парламентского комитета по правам человека, нацменьшиств и межнациональных отношений, пишет Интерфакс-Украина.
"Одно из них расследуется главным следственным управлением Генпрокуратуры по факту превышения работниками спецразделений "Беркут" властных полномочий, другие два – прокуратурой Киева", - сказал он.
По его словам, в данный момент устанавливаются свидетели. Допрашиваются потерпевшие и сотрудники "Беркута".
Напомним, ранее сегодня, 5 декабря, государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабмина и КГГА судебное постановление о запрещении блокирования здания Кабмина и Киевсовета препятствования деятельности правительства.
Напомним, утром 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в Киеве, избив при этом 35 митингующих.
В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие 800 тыс. чел.
Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.
При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.
Как известно, в Киеве уже вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.