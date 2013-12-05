Советник Путина: украинцы свою революцию профукали

Революция в Украине не удалась. Похоже, что украинцы свою революцию тоже профукали.

Об этом на своей страничке в Twitter написал помощник и советник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.

"Похоже, что украинцы свою революцию тоже профукали... (Вместо "профукали" можете подставить другое слово)", - добавил он.

"Если у вас на улице миллион, и при этом вы пытаетесь снять правительство голосованием в продажном парламенте... вы не революционер, а муд*к", - написал Сурков.

Напомним, 30 ноября, "Беркут" силой разогнал мирный митинг студентов, избивая их дубинками и ногами.

Кровавый разгон молодых ребят с Евромайдана вызвал новую волну протестов.

1 декабря на улицы Киева вышли 800 тыс. украинцев.

В этот же день провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.