Активистка, которую считали погибшей, рассказала о кровавом разгоне Евромайдана

5 декабря 2013, 13:56

Девушка, которую после разгона "Беркутом" Евромайдана в соцсетях объявили погибшей, оказалась живой. Она рассказала, что произошло в ту ночь.

Ирина Коцюбинская, которую после разгона "Беркутом" Евромайдана в соцсетях объявили погибшей, оказалась живой. Она рассказала, что произошло в ту ночь, 30 ноября,когда спецназ налетел на студентов в 4 утра на Майдане Незалежности в Киеве.

Участница Евромайдана сказала, что прекрасно помнит этот момент, передают Факты и комментарии.

"Всю ночь с пятницы на субботу мы с товарищами грелись у огня. Разговаривали, шутили, пели песни. Было четыре часа утра. Посмотрев направо, я увидела, как спускаются по лестнице со стороны улицы Институтской люди в камуфляже, с черными щитами и в масках. Их было много, человек двести. Впереди колонны шел мужчина в гражданском с мегафоном: "Немедленно освободите территорию. Здесь будут устанавливать новогоднюю елку". Было ясно, что это провокация. Кто в четыре часа утра устанавливает елку?", - говорит девушка.

"Мы бросились к монументу Независимости. В те минуты еще не осознавали, что происходит. Паника началась, когда бойцы "Беркута" приблизились к нам и окружили плотным кольцом. Мы оказались прижатыми к монументу. Ребята затолкали девушек на верхние ступеньки, а сами стали внизу. Кто-то сказал: "Нужно вести себя мирно. Никаких провокаций. Поем Гимн Украины!". Мы взялись за руки и стали петь. В эту минуту "беркутовцы" бросились на нас с криками: "Пошли вон отсюда!" Посыпались удары дубинками", - вспоминает девушка.

По ее словам спецназовцы не жалели никого.

"Я с другими девушками стояла на четвертой ступеньке. Несколько мгновенности - и наша защита (три ряда мужчин) лежала на асфальте. Продвигаясь к центру колонны монумента Независимости, спецназовцы били девушек по головам. У меня произошел ступор: я не могла двигаться и говорить. Через секунду почувствовала удар по голове. Ноги подкосились, и я скатилась по ступеням вниз. Попробовала подняться на локтях, но в голове затуманилось, в глазах потемнело. В ту же секунду меня ударили по голове щитом, и я потеряла сознание", - рассказала она.

"Очнувшись, увидела, как "беркутовцы" бьют ногами и дубинками людей, лежащих рядом. Обращались к нам исключительно матом: "Лежать, сука! Куда ты рыпаешься?". Когда жертвы "отключались", спецназовцы тащили их к припаркованным возле площади "автозакам" и сбрасывали на кучу. Мне казалось, что я смотрю страшное кино. Мозг отказывался верить, что это происходит на самом деле", - говорит она.

Ирина также рассказала, что спецназовцы проявили к ней снисходительность только возле машины.

"Сейчас по Интернету гуляет фотография: я лежу на асфальте, надо мной склонился боец "Беркута". Под снимком комментарий: "Спецназовец пытается помочь девушке подняться". На самом деле боец схватил меня за шарф и протащил по Майдану. К счастью, шарф был мягким, поэтому я не задохнулась. В тот момент было состояние такого шока, что я не могла даже двигаться. Я лежала возле "автозака" рядом с другими избитыми манифестантами".

"Спецназовцы бросали людей, как матрасы, в автобус. Один из "беркутовцев" поднял мне голову. "Это же девушка, - сказал он другому бойцу. - Давай отпустим". И крикнул мне: "Беги!". В ту минуту я подумала: когда били по голове дубинкой и щитом, не видели, что девушка. А здесь вдруг разглядели", - говорит пострадавшая.

"Не помню, как я поднялась на ноги и поплелась в подземный переход. Там я села на землю и опять отключилась", - рассказала Коцюбинская.

Как известно, 30 ноября в соцсетях сообщали о смерти избитой "Беркутом" на Евромайдане девушки. Позже КГГА и милиция опровергли эту информацию.

Напомним, 30 ноября, "Беркут" силой разогнал мирный митинг студентов, избивая их дубинками и ногами.

Кровавый разгон молодых ребят с Евромайдана вызвал новую волну протестов. 1 декабря на улицы Киева вышли 800 тыс. украинцев.

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разгон Беркут Евромайдан избиение 30 ноября
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