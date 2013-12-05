Корчинский опроверг свое бегство в Россию после штурма Банковой

Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опроверг информацию о своем бегстве в России, после событий возле Администрации Президента 1 декабря.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Где бы я не хотел прятаться от украинской тюрьмы, так это в грозненской. В России на меня уже много лет заведено уголовное дело", - отметил политик.

Ранее "Главред" сообщал, что Корчинского подозревают в провокациях во время штурма Администрации Президента 1 декабря и который якобы бежал в Россию.

Напомним, 30 ноября, "Беркут" силой разогнал мирный митинг студентов, избивая их дубинками и ногами.

Кровавый разгон молодых ребят с Евромайдана вызвал новую волну протестов.

1 декабря на улицы Киева вышли 800 тыс. украинцев.

В тот же день, группа людей штурмовала здание Администрации Президента, в результате чего была разогнана "Беркутом": смотрите видео.

Во время штурма на Банковой были задержаны девять человек, которые вроде бы и провоцировали стычки