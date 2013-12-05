Янукович призвал китайский бизнес вкладывать деньги в Украину

Президент Украины Виктор Янукович в Пекине принял участие в украинско-китайском бизнес-форуме и призвал китайских инвесторов смело вкладывать деньги в украински проекты.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, украинский лидер заявил, что Украина и Китай имеют огромный потенциал для сотрудничества и заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений.

"Начинается реализация ряда двусторонних проектов в сельском хозяйстве, энергетике, развитии городской, транспортной и промышленной инфраструктуры с привлечением капитала, технологий и оборудования из Китая", - заявил президент.

"Не менее перспективным для инвестиций является создание и развитие туристической и спортивной индустрии в Украине. Ведь туристическая отрасль получает все большее значение в развитии экономики и социальной сферы в Украине, которая стремительно интегрируется в мировую индустрию туризма", - заявил украинский президент на форуме.

Также Янукович отметил, что для развития этой сферы у государства есть уникальные природные возможности, среди которых Карпатские горы и Крым.

По его словам, наша страна готова использовать успешный опыт Китая по развитию туристической инфраструктуры во время подготовки к проведению в Украине зимних Олимпийских игр в 2022 году.

"С этой целью началась реализация национального проекта "Олимпийская надежда- 2022". Призываю китайский бизнес присоединиться к реализации этого проекта", - заявил Янукович.

Также он призвал китайских инвесторов активизировать сотрудничество с украинскими партнерами и заверил, что Украина оказывает всестороннюю поддержку инвесторам в реализации национальных проектов, и делает все для борьбы с коррупцией и рейдерством.

Кроме того, Янукович напомнил об активном развитии Украиной информационных технологий.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее украинский лидер призвал китайский бизнес вкладывать деньги в строительство Кольцевой дороги под Киевом.