В Кабмине собираются усилить диалог с украинским обществом

Оппозиция воспользовалась общественным протестом в собственных политических целях и не идет на конструктивный диалог, что вынуждает власть активизировать диалог непосредственно с обществом. В частности, министры украинского правительства будут чаще встречаться с людьми, выступать перед студентами в вузах и отвечать на все актуальные вопросы.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время "дня открытых дверей" Киевского торгово-экономического университета, сообщает УНИАН.

"Когда на акции протеста вышли студенты, они показали, с чем не согласны — это нормальная ситуация. Но когда это движение попыталась возглавить оппозиция — это уже ненормально. Им не нужно было с нами договариваться, они просто использовали это протестное движение, и это будет последнее дело, когда они придут и скажут: давайте договоримся и найдем выход. Для вас — это выход, для нас — это выход", — сказал Арбузов, отвечая на вопрос одного из студентов о том, почему оппозиция не ищет способов разрешения конфликтной ситуации за столом переговоров с властью.

Первый вице-премьер сказал, что представители правительства готовы встречаться с людьми и доносить до них взвешенную правдивую позицию обо всех актуальных вопросах, а не митинговые лозунги. "Мы приедем и к вам, каждый человек должен получить ответ, что произошло, почему произошло, что мы думаем, на что мы рассчитываем, какие у нас возможности, мы все это готовы рассказывать. Не думал я, что придется заложить в свой график поездки в университеты для того, чтобы ситуацию объяснять, но жизнь, вероятно, требует этого. Мы перешли в новую историю", — сказал Арбузов.

Отвечая на реплику одного из студентов о состоявшейся ранее в КНЭУ встрече с министром финансов, которая запомнилась студентам, Арбузов сказал: "Вам нравится министр финансов? Я пришлю к вам министра финансов, думаю, он будет рад услышать такую оценку. Я обещаю, что ему скажу".