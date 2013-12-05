После разгона Евромайдана не найдены 22 человека: ГПУ завела дело

Генпрокуратура возбудила уголовное производство по факту пропажи без вести людей после событий на Евромайдане и Банковой.

Об этом сообщил на заседании Комитета по правам человека и защите нацменьшинств замгенпрокурора Юрий Ударцов, передает УНН.

"Относительно без вести пропавших - мы возбудили по этим фактам уголовное производство после выступления Арсения Яценюка. Это официальное заявление - мы открыли уголовное производство и занимаемся этими делами. Их (пропавших людей - ред.) было 40, сейчас - 22, 18 - нашли", - сказал Ударцов.

Между тем, на своей страничке в Facebook народный депутат из фракции "Батькивщина" Леся Оробец написала, что общественные активисты смогли разыскать 18 человек, которые считались пропавшими после силового разгона Майдана 30 ноября.

"Нам вместе с активистами ЕвромайданSOS удалось найти 18 человек из списка 34, которые считались пропавшими после разгона Майдана 30 ноября. Они живы, здоровы, подавляющее большинство сейчас с родственниками, хотя есть и такие, которые вернулись на Майдан", - написала депутат.

Нардеп также обнародовала список найденных активистов Майдана.

В то же время, как сообщила депутат, о местах пребывания еще 16 человек до сих пор нет никакой достоверной информации.

По состоянию на утро 5 декабря, в списках пропавших без вести активистов Майдана значилось 22 человека.

Напомним, 30 ноября, "Беркут" силой разогнал мирный митинг студентов, избивая их дубинками и ногами.

5 декабря прокуратура открыла против сотрудников правоохранительных органов три уголовных производства.