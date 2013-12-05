Тимошенко в ближайшее время могут отправить в колонию - Власенко

Юлия Тимошенко уже в ближайшее время может быть переведена из больницы в Качановскую колонию.

Об этом заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко, передает УНИАН.

По его словам, 4 декабря он заметил вертолетную площадку, подготовленную за зданием больницы.

"У нас есть информация, что в ближайшее время они планируют, несмотря ни на что, перевести Юлию Владимировну в Качановскую колонию", - отметил защитник.

Также Власенко подчеркнул, что лично побывал в Харькове.

"Я вчера был лично в Харькове, я собственными глазами видел определенный участок за зданием больницы, который вчера был расчищен, который вчера усиленно охранялся работниками милиции. Для меня это очередное, косвенное подтверждение той информации, которую мы получили из Администрации Президента о том, что они собираются перетащить ее, они собираются, наплевав на все, продолжать новый круг политических репрессий", - заявил он.

Кроме того, защитник отметил, что не может прогнозировать, когда именно произойдет перевод Тимошенко в колонию.

"Говорить, когда это будет – завтра или в течение недели, на протяжении нескольких недель – я не могу. Нам сказали, что это в ближайшее время", - отметил Власенко.

В то же время он подчеркнул, что для вывоза Тимошенко ее необходимо выписать из стационара.

Власенко также подчеркнул, что лечащими врачами остаются врачи берлинской клиники "Шарите", и только они должны принимать решение о выписке.

При этом он отметил, что "если будет решение господина Афанасьева (главврача – прим. ред.), поверьте, господину Колпащикову (начальнику колонии) этого будет достаточно".

Напомним, как сообщал "Главред", после срыва подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза Тимошенко объявила голодовку, которая продолжается уже десять дней.