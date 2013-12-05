Кокс и Квасьневский готовы вернуться в Украину при первой необходимости

Миссия наблюдателей экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского готова вернуться в Украину, если в этом будет необходимость.

Такое решение было принято в четверг в Брюсселе на заседании Конференции президентов, которая является руководящим органом Европарламента - в нее входят президент, вице-президенты и лидеры политических групп, пишет Интерфакс-Украина.

"Миссия Кокса-Квасьневского должна оставаться в состоянии готовности отправиться в Украину, если в этом есть необходимость", - заявили в Европарламенте.

Кроме того, в "декабре-январе президент Европарламента Мартин Шульц оценит с украинскими руководством и оппозицией, есть ли от миссии польза, чтобы вновь отправиться в Украину".

Также принято решение, что Европарламент на пленарном заседании 10 декабря рассмотрит вопрос Восточного партнерства в целом и ситуацию в Украине в частности.

"Украинский вопрос будет на повестке дня во вторник, но они (президенты) решили, что фокус будет не только на Украине, но и на всем Восточном партнерстве", - отметил источник.

"Состоится дискуссия по Восточному партнерству и последующим голосованием в среду соответствующей резолюции", - уточнили в ЕП.

Очередная пленарная сессия Европейского парламента запланировано с 9 по 13 декабря в Страсбурге.

Напомним, на саммите восточного партнерсвта в Вильнюсе Кокс заявил, что миссия Кокса-Квасьневского готова продолжить работу в Украине, если соответствующее решение будет принято Европарламентом.