Захарченко не будет подавать в отставку из-за разгона Евромайдана: я смогу разобраться

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что не собирается подавать в отставку из-за жестокого разгона Евромайдана и штурма Администрации Президента на Банковой.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

"Убежден, что как раз я в этих событиях смогу разобраться. Если я пойду в отставку, это не позволит разобраться с тем, что происходило на Майданах, на Банковой и в других местах", - сказал Захарченко.

Напомним, оппозиция требует отставки Захарченко, который несет ответственность за жестокое избиение бойцами "Беркута" людей на Евромайдане и на Банковой в Киеве.

Также оппозиция требует привлечения Захарченко к уголовной ответственности.

Вчера, 4 декабря, активисты Евромайдана забросали яйцами здание МВД.

Как сообщал "Главред", 4 декабря Захарченко запретил милиции бить участников Евромайдана и других протестов.

Как известно, 30 ноября, "Беркут" силой разогнал мирный митинг студентов, избивая их дубинками и ногами.



Кровавый разгон молодых ребят с Евромайдана вызвал новую волну протестов. 1 декабря на улицы Киева вышли 800 тыс. украинцев.

В этот же день при штурме на Банковой пострадали 100 бойцов спецподразделения "Беркут" и 50 сотрудников других силовых структур. Киевская горгосадминистрация обнародовала информацию о 165 пострадавших участниках акций протеста. Госпитализация понадобилась 109 из них.



Также пострадали 43 украинских и зарубежных журналиста.