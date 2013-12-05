В Кабмине пообещали не наказывать студентов за Евромайдан

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов призвал студентов вернуться в аудитории на учебу и заверил, что наказаний со стороны администраций вузов или Минобразования за участие в Евромайдане не будет.

Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета и Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщает УНИАН.

Арбузов пообещал, что Министерство образования и правительство создадут специальную комиссию и проанализируют обращения на горячую телефонную линию правительства, куда студенты могут пожаловаться в случае осуществления на них давления за участие в акциях протеста.

"Мы организуем комитет при Кабинете министров, чтобы все студенты могли туда обращаться в случае давления на них (за участие в массовых акциях — Ред.). Мы это сделаем, мы поручим создать такой комитет при Министерстве образования, а при правительстве проанализируем обращения на горячую телефонную линию, на которую студенты могут обращаться. Я думаю, это нужно сделать. Чтобы студенты могли сейчас вернуться на пары и не бояться наказания", — сказал Арбузов, отвечая на вопрос о возможном применении санкций к студентам за участие в массовых акциях протеста и пропущенные в связи с этим пары.

Первый вице-премьер сказал, что страна, и, в частности, студенты, должны вернуться к нормальной жизни, работе и учебе, иначе социально-экономическая ситуация в связи с этим может ухудшится.

"Что дальше будет, если это (акции протеста и забастовки — Ред) не прекратится? Это проблема. На выплату зарплат хватит на какой-то период, дальше страна должна работать. Студенты не учатся, люди не работают, ВВП не прирастает, товарооборот снижается. Поэтому, однозначно, максимум нужно приложит сил, чтобы все успокоились, все вернулись в свои аудитории, на свои рабочие места", — сказал Арбузов.