Корчинского хотят обвинить в организации штурма Банковой - жена

Дмитрия Корчинского хотят арестовать по подозрению в организации беспорядков у стен Администрации Президента 1 декабря.

Об этом заявила жена лидера "Братства", передает УНИАН.

"Сейчас готовятся материалы, которые монтируются в СБУ, МВД, Генпрокуратуре... Это будут материалы, по которым Дмитрия можно посадить на годы", - заявила Оксана Корчинская.

При этом она категорически опровергла причастность мужа к организации беспорядков на Банковой и у КГГА.

"Его роль на Банковой была такая же, как и у большинства присутствовавших там людей – посмотреть, что будет с историей Украины", - подчеркнула она.

Корчинская также опровергла информацию о том, что среди участников штурма Банковой были специально подготовленные провокаторы и заверила, что штурмовать Администрацию Президента пыталась радикально настроенная молодежь, которую никто не координировал.

Также она заявила, что сейчас оппозиционные депутаты, в частности Петр Порошенко, специально разработали план, согласно которому единственным виновным в беспорядках 1 декабря является Дмитрий Корчинский.

При этом Корчинская категорически отказалась сообщать о нынешнем местонахождении мужа.

Напомним, как сообщал "Главред", 1 декабря у Администрации Президента на улице Банковой произошли столкновения между сотрудниками "Беркута" и протестующими.

Оппозиционеры и очевидцы заявили о том, что стычки были спровоцированы провокаторами.