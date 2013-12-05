ОБСЕ готова помирить украинскую власть и оппозицию

ОБСЕ готова помочь в переговорах между политическими силами в Украине при урегулировании ситуации в стране, где украинцы вышли на Евромайдан в поддержку евроинтеграции.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапик, пишет УНИАН.

"Если парламентское большинство и оппозиция согласятся, что им необходимо, чтобы мы приняли участие в этом диалоге, то мы согласны. Я считаю, что Украина сама сможет с этим справиться в демократических рамках, но если мы им потребуемся, мы сделаем это", - сказал Кривокапик.

Президент ОБСЕ также отметил, что они "могут что-то делать в стране после официального обращения демократически избранных властей - правительства и парламента".

Между тем, генеральный секретарь организации Ламберто Занниер во время встречи с главой МИДа Украины в Киеве также заявил, что ОБСЕ готова стать посредником в диалоге для выхода из политического кризиса в Украине, сообщает Deutsche Welle

"ОБСЕ и он лично готовы помочь поиску диалога между всеми сторонами в сложившейся сейчас ситуации в Украине", сказал Занниер.

"Деятельность ОБСЕ базируется на мирном диалоге и поиске общего знаменателя, несмотря на разные политические позиции", - добавил он.

Напомним, в Киеве проходить 20-е министерское заседание ОБСЕ. Среди главных вопросов повестки дня ОБСЕ - протесты в Украине против власти.