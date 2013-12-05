Эксперт рассказал, как оппозиция и власть могут пойти на переговоры

Единственный цивилизованный способ выхода из политического кризиса заключается в необходимости начала переговоров оппозиции с властью.

Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет УНИАН.

По мнению политолога на данный момент, как оппозиция, так и власть загнали себя в угол. Взаимные неприемлемые ультиматумы не могут способствовать разрешению политического кризиса в Украине.

"Переговоры на данный момент являются единственным правильным и цивилизованным решением проблемы. Однако они возможны только при участии посредников. Без них стороны самостоятельно не начнут диалог. К примеру, никто не сядет с Азаровым за стол переговоров после его вчерашнего заявления о том, что на Майдане были одни провокаторы, и не было студентов. Оппозиция также выдвигает неприемлемые для власти ультиматумы", - говорит Фесенко.

По мнению политолога, на данный момент грамотный диалог с оппозицией пытается настроить первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, который бы вполне мог выступить в переговорах в качестве уполномоченного лица от правительства. Кто-то должен быть еще от Администрации президента и парламента. В свою очередь, учитывая недоверие друг к другу трех оппозиционных лидеров, все трое могут принять участие в диалоге.

"Но, повторюсь, что организовать такие переговоры не получится без европейских посредников. Ими могли бы стать представители ОБСЕ или Совета Европы. Мог бы стать Квасьневский или Янгланд, - люди, которые хорошо знают политическую обстановку в стране", - говорит Фесенко.