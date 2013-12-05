Оппозиция готовит списки "врагов Евромайдана"

Оппозиция решила составить "список врагов" киевского Евромайдана.

Соответствующее заявление сделали в партии УДАР.

Отметим, что в МВД составление "списка врагов Евромайдана" уже назвали деянием, имеющим признаки состава преступления и пригрозили за них уголовной ответственностью.

В "список врагов" уже включены судьи, которые запрещали Евромайдан; бойцы "Беркута", избивавшие митингующих, а также судьи и следователи, "которые участвовали в противоправном осуждении и преследовании активистов".

В оппозиции этих людей обвиняют в исполнении "преступных приказов режима".

По состоянию на 16:00 в "люстрационный список" были включены 19 человек: в основном, это судьи, а также следователи и двое бойцов "Беркута".

Авторы списка призвали подвергать фигурантов списка "общественному давлению".

В дальнейшем, после смены власти, которой добиваются оппозиционеры, "врагам Майдана" угрожают люстрацией и "ответственностью по закону".

Напомним, после провала подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС на улицы украинских городов вышли митингующие, которые требовали не останавливать евроинтеграции. Эти протесты практически сразу начали называть "Евромайданами".

В ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана в центре Киева.

На следующий же день, 1 декабря, в Киеве прошли мощные протесты, на которые вышли сотни тысяч человек.