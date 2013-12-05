Захарченко рассказал о расследовании беспорядков в центре Киева

Расследование массовых беспорядков в центре Киева уже дало первые результаты.

Об этом заявил глава МВД Виталий Захарченко в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.

В частности, министр заявил, что милиция выяснила участников драк с "Беркутом" в центре Киева: по его словам, в них принимали участие ультраправые группировки из "Братства", "Свободы" и "Динамо-Ультрас".

"На своих форумах они не скрывают, что устраивали драки с "Беркутом", - подчеркнул Захарченко.

Также министр отметил, что после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября уже не слышно о евроинтеграции – наоборот, эта акция стала сугубо политической и используется отдельными политиками.

"К сожалению, те, кто призывает к правонарушениям, имеют депутатскую неприкосновенность. Понесут ли они ответственность? На это ответ даст время", - сказал он.

Кроме того, Захарченко напомнил, что во всем мире захват административных зданий считается преступлением, и Украина в этом плане – не исключение.

Поэтому все материалы относительно подобных действий будут тщательно изучаться, и по ним будет приниматься соответствующее решение, предусмотренное законом.

Напомним, как сообщал "Главред", после провала подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС на улицы украинских городов вышли митингующие, которые требовали не останавливать евроинтеграции. Эти протесты практически сразу начали называть "Евромайданами".

В ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана в центре Киева.

На следующий же день, 1 декабря, в Киеве прошли мощные протесты, на которые вышли сотни тысяч человек.