Чечетов: Евромайдан украл у детей елку и кусочек счастья

Депутат от Партии регионов Михаил Чечетов обвинил участников Евромайдана в том, что они отобрали у детей новогоднюю елку и "украли кусочек счастья".

Об этом заявил он в эфире "Громадського ТВ", передает "Украинская правда".

"Одного ребенка могли бы привезти раз в 7 лет – он увидел бы Крещатик, он увидел бы новогодний Киев, он увидел бы елку, покатался бы на катке. У детей украли кусочек счастья", - пояснил Чечетов.

Также он заявил, что "сейчас испоганили и испохабили, и крысы скоро там будут бегать по Майдану, а должны были приехать дети со всей Украины".

"Молодежь может ошибаться, но она искренне ошибается. Даже искренняя ошибка студенчества, она вызывает уважение, осуждать нельзя", - отметил Чечетов, комментируя студенческие протесты.

Также депутат подчеркнул, что "в 2004 году люди искренне вышли на митинги, но пришли политики, стали грязными сапожищами, влезли во власть, а потом перегрызлись как свора бешеных собак".

"Теперь та же самая история. Грязными сапожищами залазят три горе-богатыря. И каждый под себя пытается подмять Майдан", - заявил Чечетов, пояснив, что нужно отделить "истинный Майдан и то, что испоганили и изгадили".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Чечетов прокомментировал жесткий разгон Евромайдана тем, что митингующие не давали коммунальщикам установить новогоднюю елку.