Симоненко считает, что Рада нормально работать не будет

Лидер КПУ Петр Симоненко называет данный созыва парламента недееспособным и считает, что парламент в нынешнем формате работать еще долго не сможет.

"Еще 28 октября 2012 я на телеканалах говорил, что этот парламент является недееспособным. Мы сегодня пришли в парламент, и депутаты готовы были работать, но другие депутаты не могут между собой договориться. Пока мы не решим тот вопрос, который привел людей на Майдан, на митинги, мы эффективно работать не сможем", - цитирует Петра Симоненко ТСН.

Политик добавил, что КПУ не поддерживает идею перевыборов в парламент, а предлагает провести референдум по спорным, проблемным вопросам и провести "круглый стол" между властью и оппозицией.