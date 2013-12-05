Корчинский объявлен в розыск по делу о штурме Банковой

Лидера партии "Братство" Дмитрия Корчинского объявили в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков на Банковой 1 декабря.

Об этом заявил зампрокурора Киева Сергей Софиев, передает УНН.

"Он находится в розыске", - сообщил прокурор.

Также он добавил, что следователи подозревают Корчинского в причастности к организации штурма.

"Уже вынесено подозрение о том, что он также причастен к этим событиям. Принимаются меры для его задержания и проведения следственных действий", - сказал Софиев.

Отвечая на вопрос о том, по какой статье ему предъявлено подозрение, зампрокурора ответил, что это статья 294 Уголовного Кодекса "организация массовых беспорядков".

"Мы подали пакет документов, чтобы суд дал согласие на его задержание и арест", - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли Корчинский организатором, зампрокурора сказал: "Мы это не исключаем".

При этом ранее замначальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров заявил, что милиция не знает, где в данный момент находится Корчинский.

"Следствие этой информацией не владеет", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее жена Корчинского выступила на пресс-конференции с заявлением о подготовке уголовного дела против супруга, которого хотят обвинить в организации беспорядков.

По словам Оксаны Корчинской, ее муж действительно был на Банковой, но только как "сторонний наблюдатель".