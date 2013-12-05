Россия рассказала об "истерике" Европы после отказа Украины подписать Ассоциацию

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "истерикой" реакцию Европы на отказ Украины подписывать Соглашение об ассоциации в Вильнюсе, передает "Сегодня".

"Эта ситуация связана с той истерикой, которую некоторые европейцы подняли в связи с тем, что Украина, пользуясь своим суверенным правом, решила на данном этапе не подписывать некое соглашение, которое украинские эксперты, власти, сочли невыгодным", - сказал он в рамках министерского заседания ОБСЕ в Киеве.

Также глава российского МИДа подчеркнул, что Кремль "свою позицию формирует очень просто: это суверенный выбор Украины, подписывать или не подписывать это соглашение".

"В зависимости от того, какой выбор сделает Украина, мы будем оценивать последствия этого выбора для себя и, естественно, делать выводы, если потребуется", - отметил Лавров.

Отвечая на просьбу прокомментировать текущий внутриполитический кризис в Украине, Лавров сказал: "Это суверенное дело Украины, и мы за то, чтобы не было никаких несанкционированных действий, которые нарушали бы действующее законодательство, за то, чтобы все сохранялось в конституционном русле".

"Мы поддерживаем шаги по возвращению этой ситуации полностью в конституционное русло", - подчеркнул Лавров.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Киеве началось заседание Совета министров ОБСЕ, которое проходит в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная".

Главной темой обсуждения должны стать последние события в Украине.