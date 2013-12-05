В ГПУ подсчитали количество пострадавших при разгоне Евромайдана

5 декабря 2013, 18:44

В ГПУ назвали официальное количество пострадавших во время разгона "Беркутом" Евромайдана - 79 человек, двое - до сих пор в больнице.

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября

В ходе разгона Евромайдана, проведенного "Беркутом" в ночь на 30 ноября, пострадали 79 человек.

Об этом сообщил первый заместитель Генпрокурора Анатолий Пришко, передает УНИАН.

По его словам, среди пострадавших – 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 сотрудников МВД.

Также Пришко отметил, что после ночных событий были госпитализированы 10 человек, а двое из них до сих пор находятся в больнице.

Кроме того, прокурор отметил, что по факту разгона Евромайдана никому не объявлено подозрение, никто не задержан.

В то же время, представитель ГПУ подчеркнул, что уже допрошено около 100 правоохранителей и митингующих, изъяты и отсмотрены видеоматериалы и служебная документация, назначено почти 40 судебно-медицинских экспертиз потерпевших для того, чтобы выяснить механизм и тяжесть полученных ими телесных повреждений.

Пришко также отметил, что генпрокурор поручил министру внутренних дел Виталию Захарченку провести служебную проверку относительно правомерности действий милиции 30 ноября.

Он выразил надежду, что Генеральная прокуратура получит результаты служебного расследования МВД вечером 5 декабря или утром 6 декабря.

Отдельно Пришко обратился к представителям СМИ с просьбой предоставить видео- и фотоматериалы по событиям на Майдане 30 ноября.

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