Захарченко вызвали на допрос по делу о разгоне Евромайдана

Министра внутренних дел Виталия Захарченко вызвали в Главное следственное управление Генпрокуратуры на допрос по делу о разгоне Евромайдана в Киеве 30 ноября. Глава МВД будет допрошен в пятницу, 6 декабря.

Об этом заявил на брифинге начальник управления Александр Калифицкий, пишет УНИАН.

"На сегодняшний день нами уже допрошен начальник Главного управления МВД в г. Киеве, его заместитель - начальник милиции общественной безопасности. Сегодня был также допрошен заместитель министра, который отвечает за общественную безопасность, и ряд работников "Беркута". Сейчас ведутся переговоры для того, что министр прибыл на допрос в пятницу в Главное следственное управление", - сказал он.

По словам представителя ГПУ, и Захарченко, и другие фигуранты этого дела допрашиваются в качестве свидетелей.

Напомним, ранее сам Захарченко заявил, что не намерен подавать в отставку в связи с разгоном Евромайдана, и собирается разобраться в этом деле.

Одним из требований оппозиции, организовавшей массовые протесты в Киеве, является отставка и привлечение к уголовной ответственности главы МВД в связи с избиением участников акции бойцами "Беркута".