Генпрокуратуру окружили участники Евромайдана: опубликовано видео

Участники столичного Евромайдана пришли с пикетом к зданию Генеральной прокуратуры Украины. Митингующие требуют от руководства ГПУ объяснений насчет задержаний и арестов участников акций протеста против власти.

Как сообщает УНИАН, к зданию Гепрокуратуры пришли около тысячи человек, которые требуют освобождения из-под стражи задержанных и избитых на Банковой активистов.

Также возле ГПУ оборудован небольшой пункт питания для митингующих и разбита небольшая палатка. В самом здании Генпрокуратуры повышены меры безопасности. Во дворе находятся бойцы "Беркута", а посетителей пускают внутрь с бокового входа - приемной граждан.

В то же время, растет число участников акции протеста на Майдане Независимости - там устанавливают большие палатки с подогревом.

Вместе с тем, по данным "Украинских новостей", митинговать под здание ГПУ пришли около 3 тысяч человек. Они скандировали: "Пшонку - на кашу!", "Пшонку - на тушенку!", "Требуем решения!"

Также митингующие заявили, что будут пикетировать Генпрокуратуру два раза в день, а некоторых активистов призывают остаться на ночь.

Ранее суд арестовал девятерых участников протестов на Банковой, которые, кроме того, пострадали во время разгона акции бойцами "Беркута".

Новые массовые акции в Киеве начались после жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана 30 ноября.

Видео: ТСН.