Захарченко рассказал об ультраправых "боевиках" на Майдане

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что главной ударной силой Евромайдана были боевики ультраправых, ксенофобских организаций – "Братства", "Свободы", футбольных группировок "ультрас", передает УНИАН.

"Они несли охранные функции на Майдане. На своих форумах в интернете ультраправые не скрывают, что это они устроили драку с "Беркутом", - сказал он в четверг на брифинге в Киеве."С 1 декабря вопрос евроинтеграции вообще не слышан на майданах. Звучат лишь политические призывы – отставка правительства, смена власти", - сказал Захарченко.

По словам министра, "захват админзданий в любой стране считается преступлением, и Украина не является исключением, "захваты участниками акций помещений Киевской горадминистрации, Дома профсоюзов, призывы к штурму Администрации президента Украины и других правительственных зданий – это нарушения действующего законодательства и влечет за собой уголовную ответственность, - подчеркнул он.

Министр напомнил, что во время штурма Администрации Президента на солдат из внутренних войск наезжали трактором, били цепями, камнями, молотками, бросали бутылки с зажигательной смесью.

"Всего имеем 156 пострадавших правоохранителей, 126 из них госпитализированы, 4 – в тяжелом состоянии", - сказал он.

По словам Захарченко, "ситуации с нарушением закона будут внимательно изучаться, при этом "работники милиции, которые превысили свои полномочия, после проверки будут наказаны", а "решения по организаторам и участникам примет суд".

Захарченко обратил внимание на то, что в выступлениях политиков появляются призывы о составлении списков "врагов Евромайдана", что не исключает возможности угроз против них и их родственников.

"Подобные угрозы уже есть самостоятельным составом преступления", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, "утверждения о невиновности лиц, подозреваемых в совершении преступления до решения суда, квалифицируются как вмешательство в деятельность судебных органов, ответственность за что предусмотрена Уголовным кодексом Украины".

Министр также отметил, что, по его информации, под видом "евроинтеграции" готовятся новые акции против органов власти, милиции.

Он обратился к журналистам с призывом "во время анализа событий быть объективными и анализировать информацию из как можно большего количества источников информации".