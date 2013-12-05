Табачник упрекнул студентов избитыми на Евромайдане милиционерами

Министр образования и науки Дмитрий Табачник обратился к украинским студентам в связи с акциями протеста на Евромайдане.

В видеообращении, размещенном на сайте МОН, министр призвал студенчество протестовать мирно и не срывать учебный процесс.

"Хочу призвать всех представителей студенчества выражать свои протесты только мирным путем. Нельзя повторять дикарские, нечеловеческие, нецивилизованные поступки, которые иногда происходят в Киеве", - сказал Табачник. Он пояснил, что, в частности, речь идет о недопуске студентов некоторых вузов на занятия и в общежития.

Также министр попросил студентов не срывать учебный процесс и заверил, что МОН не собирает списков участников акций протеста.

"Мы просим вас об одном: заниматься, не срывать учебный процесс. А во второй половине дня, после занятий, поле вашей деятельности, согласно и Конституции, и действующему законодательству, принадлежит только вам. Это может быть библиотека, лаборатория, встреча с любимым человеком, это может быть политическая активность", - сказал Табачник.



"Пожалуйста, только без насилия, без грубости. Потому что сегодня в больницах города Киева находятся с тяжелыми повреждениями 52 правоохранителя - а это тоже молодые люди, у которых тоже есть родители, - и четверо протестующих. И это говорит о том, что нарушение законодательства и насилие было несоразмеримо" , - добавил он.



"Потому, что 52 сотрудника органов внутренних дел, четверо участников протестов - это для всех нас упрек совести..." , - считает министр.

Также он отметил, что срыв учебного процесса грозит рядом проблем. В частности, по словам Табачника, могут уехать контрактники их других стран, деньги которых приносят развитие учебным заведениям.

Напомним, студенты, проводившие массовые акции протеста, на прошлой неделе стали активными участниками Евромайдана, разогнанного 30 ноября.

Вместе с тем, Табачник заявлял, что при разгоне никто из киевских студентов не пострадал.

В среду, 4 декабря, студенты пикетировали министерство с требованием об отставке Табачника.