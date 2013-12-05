Тимошенко призвала украинцев мирно "брать власть в свои руки"

Юлия Тимошенко передала лидерам оппозиции план действий, в котором советует украинцам "как можно скорее брать власть в свои руки".

Об этом во время митинга на Евромайдане сообщила дочь экс-премьера, Евгения Тимошенко.

"Предложения по конкретному плану действий я передала лидерам оппозиции, и надеюсь, что они к нему прислушаются", - говорится в обращении.

Кроме того, Тимошенко призвала народ Украины " немедленно брать власть в свои руки", но уточнила, что "все действия должны быть скоординированы с оппозицией, должны быть мирными".

Отдельно экс-премьер подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить кровопролития: "Наше противостояние мирное, позитивное, должно стать победным".

"На территории Украины происходит установление нового Сталина, и если мы вместе с демократическим миром это не остановим, то будем иметь еще одну Северную Корею", - говориться ее письме.

Также Тимошенко раскритиковала решения судов, в результате которых были задержаны мирные граждане и отметила, что суды, как в сталинские времена, проходили ночью.

Напомним, как сообщал "Главред", по официальным данным Генпрокуратуры, в результате разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября пострадали 79 человек, из которых 7 представителей МВД.