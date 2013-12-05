Оппозиция объявила план действий Евромайдана

Оппозиция обнародовала план действий Евромайдана, главными целями которого являются подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и досрочные выборы Рады и Президента.

Полный текст документа обнародован на официальном сайте "Батькивщины".

В соответствии с планом, главными задачами Евромайдана названы "освобождение политических заключенных, уголовные дела против Захарченко, "беркутовцев", виновных в избиении демонстрантов, отставка Кабмина Азарова, досрочные парламентские и президентские выборы, подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом".

Кроме того, оппозиционеры предлагают "задействовать на полную мощность потенциал ведущих мировых организаций".

Также оппозиционеры планируют создать Национальный комитет защиты гражданских прав в Украине, главной задачей которого будет документирование преступлений против человечности.

Кроме того, предлагается "обеспечить постоянный процесс пребывания на Майдане депутатов", а также приглашение иностранных представителей: "депутатов Сейма Польши, представителей Европейской народной партии из разных стран, депутатов Европарламента и национальных парламентов стран Европы, США, Канады, оппозиционных лидеров Беларуси и России".

Отдельно оппозиционеры предлагают, "учитывая бездеятельность правоохранительных структур", максимально привлекать к охране Майдана бывших афганцев, ветеранов Вооруженных сил, которые имеют соответствующий опыт.

Также предлагается "использовать тяжелую строительную, сельскохозяйственную и коммунальную технику для усиления периметра Майдана".

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" жестко разогнал Евромайдан. Главные подробности тех событий читайте в спецтеме "Главреда".