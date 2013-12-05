Досрочные парламентские и президентские выборы ухудшат ситуацию в стране - Арбузов

Досрочные выборы парламента и Президента усугубят экономическую ситуацию в стране.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов в эфире вечернего выпуска ТСН на "1+1".

Сергей Арбузов заявил, что любые проблемные вопросы должны решаться за столом переговоров мирным путем, а не методами протестов. Он подчеркнул, в частности, что на данный момент требования оппозиции о досрочных выборах Верховной Рады, Президента и отставке Правительства не имеют под собой никаких оснований. Более того, подобный сценарий развития событий, по словам Арбузова, поставит страну на грань с экономическим коллапсом.

"Я не поддерживаю отставку правительства. И в этом нас поддержала Верховная рада. Что мы выиграем от этого? Во-первых, нет денег на перевыборы, государство будет жить без бюджета на 2014 год. Кому это нужно?", - спросил первый вице-премьер.

Он добавил, что на данный момент работают Правительство и Президент, работает абсолютно легитимная Верховная рада. "Так, что перевыборы нам не нужны", - сказал Арбузов.

По его убеждению, сегодня каждый должен заниматься своим делом, и тогда в стране будет порядок.

"Пусть оппозиция делает свою работу, а мы будем делать свою. Это главное, когда каждый будет делать то, что от него необходимо. Тогда будет порядок в стране: и люди будут сытыми и студенты вернутся в аудитории, и все будет хорошо!" - резюмировал интервьюер "1+1".