Кабмин начнет переговоры со студентами о прекращении протестов в Украине - Арбузов

Начать переговоры о снижении протестных настроений в Украине, первый вице-премьер-министр планирует со студентами.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в ходе вечернего выпуска ТСН на "1+1".

"Студенты первыми вышли на Майдан, студенты первыми заявили о своей позиции, вот с ними и необходимо говорить", - сказал первый вице-премьер.

По его словам вчера он лично и министры провели встречи с представителями студенческих организаций, обсудив все проблемные вопросы в нормальной и спокойной обстановке.

"Вчера я отвечал на вопросы студентов. Мы нормально поговорили. Мы нормально выяснили, где мы находимся, каков путь к евроинтеграции, что планировалось подписать, и почему не подписали. Мы знаем с кем говорить. Мы будем говорить со студентами, с общественностью, с людьми, которых волнует будущее нашей страны. И мы будем продолжать этот путь. Все студенты, которые захотят поговорить с правительством, мы такую возможность предоставим", - сказал Арбузов.

Первый вице-премьер признал ошибку Правительства, которая, по его словам, заключалась в недостаточном информировании общественности о работе правительства.

"Сегодня мы будем эту ошибку исправлять. Мы будем говорить со всеми желающими и совместно искать выход из ситуации", - заверил руководитель экономического блока Кабмина.

Относительно намерения начать конструктивный диалог с оппозиционными силами, Арбузов подчеркнул, что правительство неоднократно предлагало лидерам оппозиции сесть за стол переговоров. Однако результатов пока нет.

"Мы нормальные люди. Мы общались с оппозицией и планируем продолжить общение, обсуждать все вопросы, которые их волнуют. Мы готовы, однако переговоров нет. Они не планируют садиться за стол переговоров. Как только они будут готовы, и мы со своей стороны будем готовы", - сказал первый вице-премьер.

Он пояснил, что на данный момент правительство продолжает активные переговоры относительно евроинтеграционных процессов.

"Вчера была отправлена в Брюссель техническая рабочая группа. Она вернется сегодня, после чего, на следующей неделе, планируется поездка еще одной делегации. Или я ее возглавлю, или кто-то другой, будет решено в ближайшее время. Я готов, я знаю, о чем говорить. Мы будем говорить о "дорожной карте", которая даст возможность прописать все наши шаги, которые планируем сделать, финансовые вопросы, при необходимости привлечь к переговорам третью сторону. И утверждение "дорожной карты" станет началом процесса подписания Соглашения", - резюмировал первый вице-премьер-министр Украины.