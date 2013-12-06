Опубликованы переговоры "Беркута" во время разгона Евромайдана: полный текст и аудио

В Сети появились аудиозапись и расшифровка разговоров бойцов "Беркута" во время разгона Евромайдана в Киеве.

Как отмечает Радио Свобода, публикующее полный текст переговоров спецназовцев, аудиофайлы, появившиеся в Сети, выглядят как служебные переговоры сотрудников милиции.

Напомним, ранее нардеп Анатолий Гриценко заявлял, что получил расшифровку переговоров "беркутовцев" во время разгона акции, которая, по его словам, свидетельствует о том, что атака на Майдан была спланирована и одобрена "сверху".

Приводим аудио и полную расшифровку (переговоры проводились на русском и украинском языках, но были переведены Радио Свобода на украинский язык):

Запись переговоров

Расшифровка

11 - 30 03:37

- 246 Києву

- На прийомі

- Сьома, дзвони Мену, там між собою контактуйтесь максимально за мінімальний час

- Все, вони вийдуть на вихідну позицію і повідомлю

11 - 30 03:56

- Прометей 71 Грінвіч 70

11 - 30 03:47

- 113 Давай, підходьте…. З собою. Скажи Шевченку 13 нехай слухавку бере.

11 - 30 03:27

- Благоустрій

11 - 30 03:24

- Під Хоривом організувалися

- Де ти зараз?

11 - 30 03:05

- Чому Прометей не тягне?

- По мобільному говорить. Прийом!

11 - 30 03:40

- Слухайте радіо ситуацію! Постійно перебувайте на радіозв'язку! Всі старші задіяні в центральній частині міста, уважно, уважно слухайте радіостанції та перебувайте на радіозв'язку.

- Прийняли.

11 - 30 03:45

- Відбій на 9

11 - 30 03:03

- …. Я біля метро

11 - 30 03:49

- 1850.. запитую вас?

- 18 Київ

- Десь там біля тебе йо…..е його ще раз.

- Та пішов уже?

11 - 30 03:07

- … Вони проходять.

- Вперед! Жени їх!

11 - 30 03:53

- …олотий 70, Грінвіч 70

- На прийомі пал 70 для Грінвича 70

- Уважно…..

- Я приняв!

11 - 30 03:28

- Там у них вагончик стоїть, вони не проїдуть!

- .. 13 …скажи, щоб люди працювали. …команди поїхали, нехай ходять, спілкуються.. Наші тут ні причому… талпа пішла по команді.

- 245-й, 246-й, 240-й... всім встати в наряді, загальна команда вперед

- .. всім в центральній частині міста - вперед, вперед! всім старшим задіяним в середній частині міста це команда вперед!

11 - 30 03:33

- Вперед всім старшим задіяним в середній частині міста це команда вперед!

11 - 30 04:08

- Так? …т уди, б….ть нехай спілкуються…… …бой на 9-му

- ….всіх ходить, всіх попереджає…



11 - 30 04:39

- 109-му

- Що?

- Вперед!

- …вже війська на місці!

- Прийняв!

- Швидше!

11 - 30 04:36

- 707 грінвічу 07

- На прийомі прометей 07

- Ти готовий чи ні? Ти прибув?

- …майдан, встигли.

- Я говорю ти готовий, прибув?

- Готовність..

11 - 30 04:10

- …"Беркут" заходить, починає працювати по-мегафону.

- Зрозумів 126-й два мегафона я…



11 - 30 04:16

- 45-й 09-тому

- 245 09-й

- Нікого не …, зрозумів нікого. Починаю працювати.

- Нікого не запускаємо, але випускаємо всіх.

11 - 30 05:45

- Прометей07 грінвичу07

- На прийомі прометей07

- А є можливість навіть 35 зняти, щоб там все-таки був режим нормальний.

- Я ще тут турніки загороджую, я зараз подивлюсь.

- Давай, потім докладеш.

2013-11-30 04-03-42

- Увага всім абонентам! Я грінвіч07! Працюємо: нікого не запускаємо, але випускаємо всіх!

2013-11-30 04-04-02

- …біля засновників Києва, там в масках.

- Ти б...дь чув тобі на інструктажі сказали повернеш на ефті точку повернеш, а не на Хрещатик 16!

2013-11-30 04-05-21 (2013-11-30 04-05-48)

- Людей без транспорту переводь сюди на Інститутську!

- Я грінвіч 31-й знаходжусь на майдані Незалежності. Тут розпочали виставляти щити. Перешкоди. Ну проводиться перешкода виселению …забой як прийняв? Прийом!

- Я прийняв!

2013-11-30 04-06-22 (2013-11-30 04-07-09)

- Достатньо твоїх людей, чи ще треба?

- ...мало!

- Давай заходь туди всередину до 40-го.

- ……

- Ти йо… тв.. м-ть через дорогу переводь їх, не в перехід. А через дорогу і всередину.

- На майдан Незалежності прибувають підрозділи "Беркут"! Як прийняв, прийом?

- Я прийняв!

- Мобільний телефон, зв'язок не працює!

- Я так і зрозумів!

- ….зі сторони консерваторії…

- ….

- ….

- Дивись 18-й заводить сотню, забирає їх до себе, де машина виїжджає там вони заходять.

- Прийняв.

2013-11-30 04-09-00

- Де автозаки… вивозять людей. Підходить автозак

- …тушку хай виводять……

- На кут спілки стоїть автозак

2013-11-30 04-09-51

- давай переводь на кут спілки.. і туда зараз буде…. Стояти… автозаки

2013-11-30 04-09-51

- ……………..

- …подивись на куті …на Сбєрбанк Росії…

- Прийняв, прийняв! Ми переходимо по Хрещатику, по верху.

- По дорозі, б-дь переходь!

- Все переходимо.

2013-11-30 04-11-44

- бач…..…де зелений написано?

- …

- Та! До Сбєрбанка!

- …. рухайтесь 19-й!

2013-11-30 04-12-29

- 18-й 09-тому!

- На зв'язку!

- Став 20 чоловік на охорону автозака.

- Прийняв

- Автозак на дорозі!

- Бачу!

- 40-вий … запитує!

- І так працюйте, працюйте, на ту сторону працюйте, всі! В перехід або в ту сторону до… порід і вперед.

- Я прийняв!

- …..

- З інститутських тоже вверх треба трохи зачистить…

- Прийняв!

- ……

- ……19-й

- …30 чоловік. Скільки ти сотень туди вивіз?

- 30 на охрану!

- Хто тобі дав команду!

- 19-й 09-тому. Дай їм пару чоловік всередину, бо не можуть в автозаки розводить… дадуть допомогу всередині автозака.

- 15-й прийняв!

2013-11-30 04-13-35

- 19 нуль дев'ятого запитує. Дев'ятнадцятий, дев'ятнадцятий…

2013-11-30 04-14-52

- Зачищаєм дорогу… Сюди. 125. кільце справа не до кінця дотягнуте.

- Там не можуть зрозуміти ці роботяги, як розставляти.

- Сорок п'ятий. Кінець кільця подвійний і зверху.

- Ну що ви? Давай через дорогу переходити.

- ….Що ти робиш? Контролюй кільце. Переходи на Хрещатик.

- 45. Піднімай, піднімай….Прямо на Хрещатик виходь, прямо.

- …Верху

- Піднімай, піднімай.

- П'ятий нуль дев'ятий. П'ятий нуль дев'ятому.

- Нуль п'ятий. Нуль п'ятий.

2013-11-30 04-15-28

- …Тридцять першому. Зв'язок. Майдан зачищений. Прийнятий прийом.

- Я прийняв.

2013-11-30 04-16-34

- Нуль п'ятий нуль дев'ятого.

2013-11-30 04-16-45

- ..Сорокові. Взяли за ноги й повели.

- П'ятий нуль дев'ятий

- Із-за рогу говорю.

- Хрещатик…

2013-11-30 04-16-56

2013-11-30 04-17-33

- …сороковий…

2013-11-30 04-17-40

- Біля ялинки. Де загружена ялинка. Давайте їх забирай і відправляй, далі виселяти ближче до консерваторії.

- Прийняв.

- Сороковий нуль дев'ятий.

- Сорок сьомий нуль дев'ятий… В районі автозака.

2013-11-30 04-19-50

- ..нуль п'ятому.

- Посадили?

- Так, посадили.

- Поїхав автозак. Поїхав.

2013-11-30 04-20-20

- Сороковий нуль п'ятому. Сороковий нуль п'ятого запитує. Сороковий..

- На зв'язку.

- Давай мені якийсь… чи ще щось на … 9.

- Прийняв.

2013-11-30 04-20-36

- Сороковий нуль п'ятого запитує.

2013-11-30 04-21-06

- На прийом.

- ….

- Зв'язок.

- Тут дотягнемо, уже трохи залишилося.

2013-11-30 04-21-41

- Сороковий сімнадцятому.

- …сьомому кажіть.

- Скажи сорок п'ятому нехай зупиняться. Не женуть.

2013-11-30 04-22-12

- Сімнадцятий…

2013-11-30 04-22-56

- Тринадцятий нуль п'ятому.

- … На зв'язку.

- …біля переходу. З'ясуй, що там таке. Скільки там. Допомога не …

2013-11-30 04-23-31

- … вісімнадцятому. Особовим складом біля Ля.. воріт повертають…

2013-11-30 04-24-01

2013-11-30 04-24-41

- Сорок п'ятий сімнадцятому.

2013-11-30 04-25-01

- … Ти де?

2013-11-30 04-26-49

- Двадцять п'ятому. Ну що ти? Пройдися по периметру і розстав нормально війська. Ти зайві поставив резерви.

- ...вісімнадцятому…

2013-11-30 04-26-58

- Ба…сім десть. На прийомі ба…сімдесят.

- Ваше … задіюють?

- Ні, мої ні.

- Дикта…сімдесят. … задіяні?

- Задіяні в кільце. Об'єкт в цілому.

- Прийнято.

- …сімдесят. Я … першого. Прийом.

- На зв'язку.

- Задіяні, але не на майдані. Задіяні по об'єктам.

- Прийнято, дякую.

2013-11-30 04-27-18

- …допомогу… Нуль вісім.

2013-11-30 04-28-08

- Дикта.. сімдесят. Де ваші … знаходяться?

- Біля ялинки.

- Весь резерв?

- Так.

- Прийнято.

2013-11-30 04-28-14

- ..надцятий.

- Зв'язок.

- … на Хрещатик.

- Я не бачу.

- Шістнадцятий. Виходиш на дорогу тільки в темпі і йдеш в сторону Європейської площі.

- Прийняв.

- Відбій, дев'ятнадцятий.

- Прийняв.

2013-11-30 04-31-14

- …тридцять один…сімдесят.

2013-11-30 04-31-26

- …тридцять один…сімдесят.

2013-11-30 04-31-53

- …тридцять один…сімдесят.

2013-11-30 04-31-55

- Двадцять п'ятий.

- … Ви зараз… там турнікети поставлені. А все нормально.

2013-11-30 04-36-03

- Терміново. Триста перший. Триста другий. До будиночку… Терміново.

2013-11-30 04-36-10

- Терміново. Триста перший. Триста другий. До будиночку. Заїзд. Терміново.

- Сто двадцять п'ятий.

2013-11-30 04-44-32

- .. Бутилки на Беркут кидають. …

2013-11-30 04-45-02

- …Є точно…

2013-11-30 04-45-13

- … Половину витягни туди на верх до Жовтневого.

- Є 4 своїх.

- Не бачу, щоб вони йшли.

2013-11-30 04-45-57

- Одинадцять сорок п'ять.

- По Інститутській стоїш?

- Там газелька. Треба витягнути.

2013-11-30 04-47-31

- …

2013-11-30 04-50-28

- …Дев'ятнадцять. Кидалися бутилками.

2013-11-30 04-50-45

- Зв'язок.

2013-11-30 04-50-53

- Тридцять другий… Біля Сбербанка.

- П'ятнадцять нуль дев'ятий.

- Зв'язок.

2013-11-30 04-52-46

- Сороковий на зв'язок.

2013-11-30 04-53-18

- Тридцять другий.

- Зв'язок.

- До банку Хрещатик.

2013-11-30 04-53-38

- До банку "хрещатик". Кнопку натискаєш. Після того, як сказав відпускаєш.

2013-11-30 04-54-33

- Триста перший. Триста другий.

- …

- Що ти дзявкаєш, бл…

- Триста перший.

2013-11-30 04-55-10

- Триста перший.

- Триста перший вас … запитує.

- Передайте хай до будиночка термінал підходить.

2013-11-30 04-55-13

- Триста перший….

2013-11-30 04-55-42

- …

- Біля Головпоштампа.

- Повтори дев'ятнадцятому.

2013-11-30 04-55-43

- Триста перший.

2013-11-30 04-56-32

- Зрозумів.

2013-11-30 04-56-49

- Після того, як біля Глобуса закінчиться, повертайся у … точку.

2013-11-30 05-01-12

2013-11-30 05-01-22

- ..городили.

- Всередину не пускаємо, а там хай ходять.

2013-11-30 05-01-38

- Що там…?

2013-11-30 05-01-59

- За турнікети не пускаємо. Ні народних депутатів. Нікого.

2013-11-30 05-06-40

- …До стели…

2013-11-30 05-09-09

- 19 09-ому.

- ..на Український Дім.

2013-11-30 05-23-25

- Не пускаєм ні туди ні сюди.

2013-11-30 05-26-36

- …Заднє кільце нехай відходить…

2013-11-30 05-29-47

- ..нуль п'ятий.

- Я на верху. Чекаю команди.

2013-11-30 05-36-38

- Регата 03 Гринвічу 07.

- Твоя ділянка – вся Інститутська. У тебе там стільки стоїть? 210?

- 210

- Виведи 100 в резерв.

- А де резерв поставити?

2013-11-30 05-37-12

- Регата 03 07-ому.

- На зв'язку.

- Піджени 3 автобуси на Городецького. Зніми сотню і розведи. Сотню посади в автобуси. Хай відпочивають для зміни.

- Я на Інститутській.

- Техніка твоя де?

- На Лютеранській.

- Я ж говорю три коробочки на Городецького спусти, бл…, і виведи сотню, щоб відпочивати.

- Дозвольте поставити на Інститутській .. особового складу коробочки.

- Де ти тут поставиш. Тут буде телебачення і все інше. Де ти на Інститутській поставиш автобуси, бл..?!

- За пішохідним переходом. За пішоходним мостом. Там є місце.

- Ну став.

- Диктат 01 Гринвічу 07.

- Ваша ділянка зі сторони Хрещатика? Так?

- Так.

- Підженіть 3 коробочки на Городецького. І 100 людей виведіть в резерв для відпочинку.

- Прийняв.

- Прометей 07 Гринвічу 07

- На зв'язку.

- У тебе стільки стоїть?

- Всі.

- Скільки.

- 235.

- На Городецького піджени 3-4 коробочки. 100 людей виведи в резерв.

2013-11-30 05-40-45

- Прометей 07 Гринвічу 07.

- На прийомі.

- А є можливість 135 зняти, щоб режим був нормальний?

- Тут турнікети загороджують. Я зараз подивлюсь. Постараюcь.

- Потім докладеш.

- Прийняв.

2013-11-30 05-52-04

- Гринвіч 70 Регаті 71 прийом.

- На зв'язку.

- 3 коробочки з Лютеранською на Інститутську. І 100 людей в резерв.

- Прийняв.

- Гринвіч 70 07.

- На зв'язку.

- Регати доклала уточнити по виведенню особового складу в резерв.

- Я прийняв. Ба… 70. Прометей 70.

2013-11-30 05-53-43

- На прийомі Балтус? 70.

- Ваші варяги в резерві чи виселені.

- Резерв.

2013-11-30 05-54-12

- Прометей 70 Диктат 70.

- На зв'язку. Коробочки на місці напроти України.

- Прийняв.