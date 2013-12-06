Опубликованы переговоры "Беркута" во время разгона Евромайдана: полный текст и аудио

6 декабря 2013, 00:37

Бойцы "Беркута" переговаривались о том, как нужно гнать митингующих.

Разгон Евромайдана 30 ноября

В Сети появились аудиозапись и расшифровка разговоров бойцов "Беркута" во время разгона Евромайдана в Киеве.

Как отмечает Радио Свобода, публикующее полный текст переговоров спецназовцев, аудиофайлы, появившиеся в Сети, выглядят как служебные переговоры сотрудников милиции.

Напомним, ранее нардеп Анатолий Гриценко заявлял, что получил расшифровку переговоров "беркутовцев" во время разгона акции, которая, по его словам, свидетельствует о том, что атака на Майдан была спланирована и одобрена "сверху".

Приводим аудио и полную расшифровку (переговоры проводились на русском и украинском языках, но были переведены Радио Свобода на украинский язык):

Запись переговоров

 

Расшифровка

 11 - 30 03:37
- 246 Києву
- На прийомі
- Сьома, дзвони  Мену, там між собою контактуйтесь максимально за мінімальний час
- Все, вони вийдуть на вихідну позицію і повідомлю

11 - 30 03:56
- Прометей 71 Грінвіч 70

11 - 30 03:47
- 113 Давай, підходьте…. З собою. Скажи Шевченку 13 нехай слухавку бере.

11 - 30 03:27
- Благоустрій

11 - 30 03:24
- Під Хоривом організувалися
- Де ти зараз?

11 - 30 03:05
- Чому Прометей не тягне?
- По мобільному говорить. Прийом!

11 - 30 03:40
- Слухайте радіо ситуацію! Постійно перебувайте на радіозв'язку! Всі старші задіяні в центральній частині міста, уважно, уважно слухайте радіостанції та перебувайте на радіозв'язку.
- Прийняли.

11 - 30 03:45
- Відбій на 9

11 - 30 03:03
- …. Я біля метро

11 - 30 03:49
 - 1850.. запитую вас?
 - 18 Київ
- Десь там біля тебе йо…..е його ще раз.
- Та пішов уже?

11 - 30 03:07
- … Вони проходять.
- Вперед! Жени їх!

11 - 30 03:53
- …олотий 70, Грінвіч 70
- На прийомі пал 70 для Грінвича 70
- Уважно…..
- Я приняв!

11 - 30 03:28
- Там у них вагончик стоїть, вони не проїдуть!
- .. 13 …скажи, щоб люди працювали. …команди поїхали, нехай ходять, спілкуються.. Наші тут ні причому… талпа пішла по команді.
- 245-й, 246-й, 240-й... всім встати в наряді, загальна команда вперед
- .. всім в центральній частині міста - вперед, вперед! всім старшим задіяним в середній частині міста це команда вперед!

11 - 30 03:33
- Вперед всім старшим задіяним в середній частині міста це команда вперед!

11 - 30 04:08
- Так? …т уди, б….ть нехай спілкуються……  …бой на 9-му
- ….всіх ходить, всіх попереджає…

11 - 30 04:39
- 109-му
- Що?
- Вперед!
- …вже війська на місці!
- Прийняв!
- Швидше!

11 - 30 04:36
- 707 грінвічу 07
- На прийомі прометей 07
- Ти готовий чи ні? Ти прибув?
- …майдан, встигли.
- Я говорю ти готовий, прибув?
- Готовність..

11 - 30 04:10
- …"Беркут" заходить, починає працювати по-мегафону.
- Зрозумів 126-й два мегафона я…
 
11 - 30 04:16
- 45-й 09-тому
- 245 09-й
- Нікого не …, зрозумів нікого. Починаю працювати.
- Нікого не запускаємо, але випускаємо всіх.

11 - 30 05:45
- Прометей07 грінвичу07
- На прийомі прометей07
- А є можливість навіть 35 зняти, щоб там все-таки був режим нормальний.
- Я ще тут турніки загороджую, я зараз подивлюсь.
- Давай, потім докладеш.

2013-11-30 04-03-42
- Увага всім абонентам! Я грінвіч07! Працюємо: нікого не запускаємо, але випускаємо всіх!

2013-11-30 04-04-02
- …біля засновників Києва, там в масках.
-  Ти б...дь чув тобі на інструктажі сказали повернеш на ефті точку повернеш, а не на Хрещатик 16!

2013-11-30 04-05-21 (2013-11-30 04-05-48)
- Людей без транспорту переводь сюди на Інститутську!
- Я грінвіч 31-й знаходжусь на майдані Незалежності. Тут розпочали виставляти щити. Перешкоди. Ну проводиться перешкода виселению …забой як прийняв? Прийом!
- Я прийняв!

2013-11-30 04-06-22 (2013-11-30 04-07-09)
- Достатньо твоїх людей, чи ще треба?
- ...мало!
- Давай заходь туди всередину до 40-го.
- ……
- Ти йо… тв.. м-ть  через дорогу переводь їх, не в перехід. А через дорогу і  всередину.
- На майдан Незалежності прибувають підрозділи "Беркут"! Як прийняв, прийом?
- Я прийняв!
- Мобільний телефон, зв'язок не працює!
- Я так і зрозумів!
- ….зі сторони консерваторії…
- ….
- ….
- Дивись 18-й заводить сотню, забирає їх до себе, де машина виїжджає там вони заходять.
- Прийняв.

2013-11-30 04-09-00
- Де автозаки… вивозять людей. Підходить автозак
- …тушку хай виводять……
- На кут спілки стоїть автозак

2013-11-30 04-09-51
- давай переводь на кут спілки.. і туда зараз буде….  Стояти… автозаки

2013-11-30 04-09-51
- ……………..
- …подивись на куті …на Сбєрбанк Росії…
- Прийняв, прийняв! Ми переходимо по Хрещатику, по верху.
- По дорозі, б-дь переходь!
- Все переходимо.

2013-11-30 04-11-44
- бач…..…де зелений написано?
- …
- Та! До Сбєрбанка!
- …. рухайтесь 19-й!

2013-11-30 04-12-29
- 18-й 09-тому!
- На зв'язку!
- Став 20 чоловік на охорону автозака.
- Прийняв
- Автозак на дорозі!
- Бачу!
- 40-вий … запитує!
- І так працюйте, працюйте, на ту сторону працюйте, всі! В перехід або в ту сторону до… порід і вперед.
- Я прийняв!
- …..
- З інститутських тоже вверх треба трохи зачистить…
- Прийняв!
- ……
- ……19-й
- …30 чоловік. Скільки ти сотень  туди вивіз?
- 30 на охрану!
- Хто тобі дав команду!
- 19-й 09-тому. Дай їм пару чоловік всередину, бо не можуть в автозаки розводить… дадуть допомогу всередині автозака.
- 15-й прийняв!

2013-11-30 04-13-35
- 19 нуль дев'ятого запитує.  Дев'ятнадцятий, дев'ятнадцятий…

2013-11-30 04-14-52
- Зачищаєм дорогу… Сюди. 125. кільце справа не до кінця дотягнуте.
- Там не можуть зрозуміти ці роботяги, як розставляти.
- Сорок п'ятий. Кінець кільця подвійний і зверху.
- Ну що ви? Давай через дорогу переходити.
- ….Що ти робиш? Контролюй кільце. Переходи на Хрещатик.
-  45. Піднімай, піднімай….Прямо на Хрещатик виходь, прямо.
- …Верху
- Піднімай, піднімай.
- П'ятий нуль дев'ятий.  П'ятий нуль дев'ятому.
- Нуль п'ятий. Нуль п'ятий. 

2013-11-30 04-15-28
- …Тридцять першому. Зв'язок. Майдан зачищений. Прийнятий прийом.
- Я прийняв.

2013-11-30 04-16-34
- Нуль п'ятий нуль дев'ятого.

2013-11-30 04-16-45
- ..Сорокові. Взяли за ноги й повели.
-  П'ятий нуль дев'ятий
- Із-за рогу говорю.
- Хрещатик…

2013-11-30 04-16-56

2013-11-30 04-17-33
- …сороковий…

2013-11-30 04-17-40
- Біля ялинки. Де загружена ялинка. Давайте їх забирай і відправляй, далі виселяти ближче до консерваторії.
- Прийняв.
- Сороковий нуль дев'ятий.
- Сорок сьомий нуль дев'ятий… В районі автозака.

2013-11-30 04-19-50
- ..нуль п'ятому.
- Посадили?
- Так, посадили.
- Поїхав автозак. Поїхав.

2013-11-30 04-20-20
- Сороковий нуль п'ятому. Сороковий нуль п'ятого запитує. Сороковий..
- На зв'язку.
- Давай мені якийсь… чи ще щось на … 9.
- Прийняв.

2013-11-30 04-20-36
- Сороковий нуль п'ятого запитує.

2013-11-30 04-21-06
- На прийом.
- ….
- Зв'язок.
- Тут дотягнемо, уже трохи залишилося.

2013-11-30 04-21-41
- Сороковий сімнадцятому.
- …сьомому кажіть.
- Скажи сорок п'ятому нехай зупиняться. Не женуть.

2013-11-30 04-22-12
- Сімнадцятий…

2013-11-30 04-22-56
- Тринадцятий нуль п'ятому.
- … На зв'язку.
- …біля переходу. З'ясуй, що там таке. Скільки там. Допомога не …

2013-11-30 04-23-31
- … вісімнадцятому.  Особовим складом біля Ля.. воріт повертають…

2013-11-30 04-24-01

2013-11-30 04-24-41
- Сорок п'ятий сімнадцятому.

2013-11-30 04-25-01
- … Ти де?

2013-11-30 04-26-49
- Двадцять п'ятому. Ну що ти? Пройдися по периметру і розстав нормально війська. Ти зайві поставив резерви.
- ...вісімнадцятому…

2013-11-30 04-26-58
- Ба…сім десть. На прийомі ба…сімдесят.
- Ваше … задіюють?
- Ні, мої ні.
- Дикта…сімдесят. … задіяні?
- Задіяні в кільце. Об'єкт в цілому.
- Прийнято.
- …сімдесят. Я … першого. Прийом.
- На зв'язку.
- Задіяні, але не на майдані. Задіяні по об'єктам.
- Прийнято, дякую.

2013-11-30 04-27-18
- …допомогу…  Нуль вісім.

2013-11-30 04-28-08
- Дикта.. сімдесят. Де ваші … знаходяться?
- Біля ялинки.
- Весь резерв?
- Так.
- Прийнято.

2013-11-30 04-28-14
- ..надцятий.
- Зв'язок.
- … на Хрещатик.
- Я не бачу.
- Шістнадцятий. Виходиш на дорогу тільки в темпі і йдеш в сторону Європейської площі.
- Прийняв.
- Відбій, дев'ятнадцятий.
- Прийняв.

2013-11-30 04-31-14
- …тридцять один…сімдесят.

2013-11-30 04-31-26
- …тридцять один…сімдесят.

2013-11-30 04-31-53
- …тридцять один…сімдесят.

2013-11-30 04-31-55
- Двадцять п'ятий.
- … Ви зараз… там турнікети поставлені. А все нормально.

2013-11-30 04-36-03
- Терміново. Триста перший. Триста другий. До будиночку… Терміново.

2013-11-30 04-36-10
- Терміново. Триста перший. Триста другий. До будиночку. Заїзд.  Терміново.
- Сто двадцять п'ятий.

2013-11-30 04-44-32
- .. Бутилки на Беркут кидають. …

2013-11-30 04-45-02
- …Є точно…

2013-11-30 04-45-13
- … Половину витягни туди на верх до Жовтневого.
- Є 4 своїх.
- Не бачу, щоб вони йшли.

2013-11-30 04-45-57
- Одинадцять сорок п'ять.
- По Інститутській стоїш?
- Там газелька. Треба витягнути.

2013-11-30 04-47-31
- …

2013-11-30 04-50-28
- …Дев'ятнадцять.  Кидалися бутилками.

2013-11-30 04-50-45
- Зв'язок.

2013-11-30 04-50-53
- Тридцять другий… Біля Сбербанка.
- П'ятнадцять нуль дев'ятий.
- Зв'язок.

2013-11-30 04-52-46
- Сороковий на зв'язок.

2013-11-30 04-53-18
- Тридцять другий.
- Зв'язок.
- До банку Хрещатик.

2013-11-30 04-53-38
- До банку "хрещатик". Кнопку натискаєш. Після того, як сказав відпускаєш.

2013-11-30 04-54-33
- Триста перший. Триста другий.
- …
- Що ти дзявкаєш, бл…
- Триста перший.

2013-11-30 04-55-10
- Триста перший.
- Триста перший вас … запитує.
- Передайте хай до будиночка термінал підходить.

2013-11-30 04-55-13
- Триста перший….

2013-11-30 04-55-42
- …
- Біля Головпоштампа.
- Повтори дев'ятнадцятому.

2013-11-30 04-55-43
- Триста перший.

2013-11-30 04-56-32
- Зрозумів.

2013-11-30 04-56-49
- Після того, як біля Глобуса закінчиться, повертайся у … точку.

2013-11-30 05-01-12

2013-11-30 05-01-22
- ..городили.
- Всередину не пускаємо, а там хай ходять.

2013-11-30 05-01-38
- Що там…?

2013-11-30 05-01-59
- За турнікети не пускаємо. Ні народних депутатів. Нікого.

2013-11-30 05-06-40
- …До стели…

2013-11-30 05-09-09
- 19 09-ому.
- ..на Український Дім.

2013-11-30 05-23-25
- Не пускаєм ні туди ні сюди.

2013-11-30 05-26-36
- …Заднє кільце нехай відходить…

2013-11-30 05-29-47
- ..нуль п'ятий.
- Я на верху. Чекаю команди.

2013-11-30 05-36-38
- Регата 03 Гринвічу 07.
- Твоя ділянка – вся Інститутська. У тебе там стільки стоїть? 210?
- 210
- Виведи 100 в резерв.
- А де резерв поставити?

2013-11-30 05-37-12
- Регата 03 07-ому.
- На зв'язку.
- Піджени 3 автобуси на Городецького. Зніми сотню і розведи. Сотню посади в автобуси. Хай відпочивають для зміни.
- Я на Інститутській.
- Техніка твоя де?
- На Лютеранській.
- Я ж говорю три коробочки на Городецького спусти, бл…, і виведи сотню, щоб відпочивати.
- Дозвольте поставити на Інститутській .. особового складу коробочки.
- Де ти тут поставиш. Тут буде телебачення і все інше. Де ти на Інститутській поставиш автобуси, бл..?!
- За пішохідним переходом. За пішоходним мостом. Там є місце.
- Ну став.
- Диктат 01 Гринвічу 07.
- Ваша ділянка зі сторони Хрещатика? Так?
- Так.
- Підженіть 3 коробочки на Городецького. І 100 людей виведіть в резерв для відпочинку.
- Прийняв.
- Прометей 07 Гринвічу 07
- На зв'язку.
- У тебе стільки стоїть?
- Всі.
- Скільки.
- 235.
- На Городецького піджени 3-4 коробочки. 100 людей виведи в резерв.

2013-11-30 05-40-45
- Прометей 07 Гринвічу 07.
- На прийомі.
- А є можливість 135 зняти, щоб режим був нормальний?
- Тут турнікети загороджують. Я зараз подивлюсь. Постараюcь.
- Потім докладеш.
- Прийняв.

2013-11-30 05-52-04
- Гринвіч 70 Регаті 71 прийом.
- На зв'язку.
- 3 коробочки з Лютеранською на Інститутську. І 100 людей в резерв.
- Прийняв.
- Гринвіч 70 07.
- На зв'язку.
- Регати доклала уточнити по виведенню особового складу в резерв.
- Я прийняв. Ба… 70. Прометей 70.

2013-11-30 05-53-43
- На прийомі Балтус? 70.
- Ваші варяги в резерві чи виселені.
- Резерв.

2013-11-30 05-54-12
- Прометей 70 Диктат 70.
- На зв'язку. Коробочки на місці напроти України.
- Прийняв.

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Беркут Евромайдан аудио разгон Евромайдана переговоры Беркута
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