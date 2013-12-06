На Евромайдане Тягнибок пообещал Киеву новую власть, а Скрипка осудил крики "Слава нації!"

Оппозиция уже в пятницу, 6 декабря, начнет формировать новую киевскую власть.

Об этом заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, выступая на Евромайдане в Киеве. "Мы начинаем с завтрашнего дня процесс формирования независимой власти в Киеве - киевского местного самоуправления", - цитирует политика "ЛИГАБизнесИнформ".

Выступил перед митингующими и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка. Он призвал пришедших на протест людей добиваться своих целей мирным путем.



"Великие дела делаются с горячим сердцем, но с холодным разумом. Никакая большая цель не стоит хотя бы одной жертвы. Давайте строить "Країну мрій" здесь, в Украине", - цитирует музыканта ВВС Украина.

При этом лидер "ВВ" осудил лозунг "Слава нации!", поскольку это, по его мнению, ассоциируется с определенным режимом в Германии в тридцатых годах.



Значительная часть присутствующих в этот момент кричала "Ганьба!".



После этого Олег Скрипка начал петь Национальный гимн Украины.



"Пообещайте мне, что мы придем к победе мирным путем", - сказал он в завершение выступления.

Напомним, акции протеста против власти в Киеве стали особенно масштабными после жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана в центре столицы ночью 30 ноября.

Вечером в четверг, 5 декабря, оппозиционеры также объявили на Евромайдане свой план действий: больше о нем читайте здесь.