На этой неделе в Киеве созывают новый масштабный протест

В воскресенье, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве собирают новую масштабную акцию протеста.



Как сообщает прес-служба партии "Батькивщина", в 12:00 оппозиционеры и общественные активисты созывают на Майдане Независимости Народное вече. Оппоненты власти намерены собрать больше людей, чем 1 декабря (тогда на протест против разгона Евромайдана пришли несколько сотен тысяч человек).



"Наши требования: наказание виновных в избиении мирных граждан 30 ноября и 1 декабря, уголовное дело против министра внутренних дел Захарченко, отставка правительства Азарова и досрочные парламентские и президентские выборы, освобождение политических заключенных", - отметили в партии.



Вместе с тем, в соцсетях активисты заявили о сборе 8 декабря "Марша миллиона украинцев".



Напомним, массовые протесты в Киеве были особенно масштабными 1 декабря. Сейчас в центре столицы продолжается акция протеста против власти, толчком к которой стал разгон Евромайдана "Беркутом".

