На Евромайдане поймали двух "титушек" с оружием

Сегодня, 6 декабря, в 5:30 на Евромайдане, где 16 день украинцы украинцы отстаивают свои права, ожидали атаки "Беркута" и провокаций.

Однако, возле баррикад отряды самообороны ранним утром поймали двух парней с двумя пистолетами. У "титушек" отобрали оружие и повели в сторону Дома профсоюзов, передает ТСН.

У провокаторов также нашли пропуска в штаб Евромайдана, списки расходов на еду и сигареты, недавно приобретенные газовые пистолеты.

Свидетели говорят, что ребята выглядят как типичные "титушки". Место, в Мариинском парке, где они собираются, называют "вольером".

Активисты, занимающиеся Spilno.tv говорят, что эти самые провокаторы днем грелись возле бочек общественного телевидения.

"Не дадим "Беркуту" спать!", - звучало со сцены.

Стоит отметить, что на Евромайдане действуют контрольно-пропускные пункты, где стоят афганцы.

Напомним, 5 декабря лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что оппозиция с 6 декабря, начнет формировать новую киевскую власть.