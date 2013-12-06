Евромайдан выстоял еще одну ночь: более тысячи активистов греются у костров и поют

Несмотря на то, что раннее утро на Майдане Независимости было нервным и не совсем спокойным, так как митингующие ждали атаки "Беркута" и были задержаны два провокатора, все же Евромайдан в Киеве выстоял еще одну ночь.

Ожидаемого ночью разгона митинга не произошло, на Майдане на 6.30 утра было более тысячи человек

Со сцены выступают активисты, люди, как и в предыдущие дни, греются у костров и поют, сообщает Радио Свобода.

Многие протестующие переночевали в палатках, а также в пунктах обогрева в доме профсоюзов и помещении КГГА.

Милиции вблизи Майдана Независимости практически нет. Одновременно бойцы внутренних войск МВД охраняют здание правительства с центрального входа на улице Грушевского и со стороны Лютеранской.

В целом ситуация в центре Киева спокойная.

Напомним, сегодня, 6 декабря, ранним утром отряды самообороны поймали двух парней с двумя пистолетами. У "титушек" отобрали оружие и провокаторов повели в сторону Дома профсоюзов.

У провокаторов также нашли пропуска в штаб Евромайдана, списки расходов на еду и сигареты, недавно приобретенные газовые пистолеты.