На Евромайдане помолились и пошли блокировать Кабмин и Банковую

Протестующие киевского Евромайдана начали движение организованными колоннами к зданию Администрации Президента на Банковую и к зданию Кабмина.

Ранее оппозиция объявила о начале блокировки всего административного квартала Киева, где находится Верховная Рада, Кабмин и Администрация Президента, пишет УНН

Один из организаторов акции протеста призвал митингующих со сцены собраться в колонны, чтобы начать движение в сторону Банковой.

После этого священник прочитал молитву, и митингующие начали шествие.

350 протестующих отправились на Банковую, часть митингующих ушла на Лютеранскую.

От этой части колонны по ходу движения организаторы оставляют по 15 человек у каждого входа в здание администрации президента. Колонна продолжает движение.

Между тем, колонна из двух сотен митингующих с Майдана Независимости двинулась в направлении здания правительства. Сейчас там находится около 500 человек.



За час до этого мимо Европейской площади в направлении здания Кабмина проехало около 7-9 микроавтобусов с правоохранителями.

Напомним, с 21 ноября по всей стране проходят акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

30 ноября, "Беркут" разогнал Евромайдан. Эта жестокая расправа вызвала большой общественный резонанс. Уличные протесты в Киеве продолжаются.

Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.