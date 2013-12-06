Евромайдан начал лежачий протест под Генпрокуратурой: опубликованы фото

Под Генпрокуратурой протестующие против ареста молодых ребят, которые были задержаны во время штурма на Банкой, начали лежачий протест.

Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

Как пишут в соцсетях, по состоянию на 8:20, под ГПУ подтянули три автобуса "Беркута".

Протест проводится в поддержку требования освободить девяти ребят, задержанных на Банковой 1 декабря путем снятия подозрений с них (Пшонка имеет на это право в соответствии с пунктами 7 , 9 , 13 и 15 статьи 36 Уголовного Кодекса Украины).

"Переступили через закон - переступайте через украинских граждан", - такой месседж у Демократического Альянса.

Позже на совей странице в Facebook неродный депутат владимир Арьев написал, что работники Генпрокуратуры переступают через митингующих под крики "Ганьба".

"Несколько сотрудников ГПУ подписались под требованием освободить невинно задержанных и их пропустили под крики "Дякуємо", - написал Арьев.

Уже вторые сутки стоит лагерь под Генпрокуратурой и продолжаются многотысячные митинги с единственным требованием - отпустить невинных людей. Прокуратура принимает во внимание мнение людей и молчит.

Напомним, с 21 ноября по всей стране проходят акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

30 ноября, "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. Уличные протесты в Киеве продолжаются.

Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.

фото: facebook.com/EuroMaydan